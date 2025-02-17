Quality Power IPO GMP: कैसी रहेगी लिस्टिंग? क्या है लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम का इशारा? | Price Band, Allotment Date
अगर इस इश्यू के ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) की बात करें तो इसका जीएमपी सुस्त पड़ा है। चलिए जानते हैं कितना है इसका लेटेस्ट जीएमपी और क्या है अन्य आईपीओ की डिटेल।
Quality Power IPO GMP: कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करने का आज दूसरा दिन है। यह आईपीओ 14 फरवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था।
बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ऑटोमेशन के लिए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विप्मन्ट प्रदान करने वाली कंपनी Quality Power Electrical Equipments Limited का आईपीओ साइज 858.70 करोड़ रुपये का है। इस मेनबोर्ड आईपीओ में कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 0.53 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 225 करोड़ रुपये और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 1.49 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 633.70 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है।
Quality Power IPO Dates
इस ऑफर को सब्सक्राइब करने का आज दूसरा दिन है। निवेशक इसे कल यानी 18 फरवरी तक सब्सक्राइब कर सकते हैं।
Quality Power IPO Price Band
कंपनी ने इस आईपीओ के लिए 401-425 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है।
Quality Power IPO Lot Size
इस आईपीओ का एक लॉट साइज 26 शेयरों का है। इस हिसाब से निवेशकों को कम से कम 10,426 रुपये का निवेश करना होगा।
Quality Power IPO Latest GMP
ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक आज आईपीओ का आज का जीएमपी 5 रुपये है। आईपीओ के खुलने के दिन यानी 14 फरवरी से इसका जीएमपी 5 रुपये पर ही है।
Quality Power IPO Listing Price Prediction
लेटेस्ट जीएमपी के हिसाब से BSE और NSE पर यह आईपीओ 1.18% के प्रीमियम के साथ 430 रुपये पर लिस्ट हो सकता है।
Quality Power IPO Allotment Date
इस आईपीओ का अलॉटमेंट बुधवार 19 फरवरी को हो सकता है।
Quality Power IPO Registrar
Link Intime India Private Ltd इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है।
कंपनी कहां करेगी आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल?
कंपनी आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल प्लांट और मशीनरी की खरीद के लिए कंपनी की Capex जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। साथ ही साथ कंपनी मेहरू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए खरीद विचार के पेमेंट के लिए भी आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा कंपनी सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए इन पैसों का उपयोग करेगी।
Quality Power Electrical Equipments के बारे में
यह कंपनी इलेक्ट्रिकल ग्रिड कनेक्टिविटी और एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए प्रोडक्ट प्रदान करती है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के सॉल्यूशन भी शामिल हैं।
कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में रिएक्टर, ट्रांसफॉर्मर, लाइन ट्रैप, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर बैंक, हार्मोनिक फिल्टर, रिएक्टिव पावर कंपंसेशन सिस्टम और ग्रिड इंटरकनेक्शन समाधान जैसे STATCOM और स्टेटिक वार कॉम्पेंसेटर (एसवीसी) सिस्टम शामिल हैं।