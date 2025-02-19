Quality Power Electrical Equipments Limited के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन बंद हो चुका है और अब निवेशकों को आईपीओ के अलॉटमेंट का इंतजार है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आप रजिस्ट्रार और बीएसई की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

Quality Power के IPO का अलॉटमेंट आज किसी भी वक्त हो सकता है। इस खबर में हम आपको इस आईपीओ के रजिस्ट्रार - Link Intime और BSE का DIRECT LINK दे रहे हैं जहां से आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं।

Link Intime के DIRECT LINK से ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

सबसे पहले https://linkintime.co.in/initial_offer/public-issues.html लिंक पर क्लिक करें।



इसके बाद Select Company में Quality Power Electrical Equipments Limited को चुनें।



इसके बाद PAN No; App. No; DP/Client ID या Account No / IFSC किसी एक को चुन कर दर्ज करें।



इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करें। आपको अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा।

BSE के DIRECT LINK से ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

सबसे पहले https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx लिंक पर क्लिक करें।



इसके बाद Issue Type में Equity को चुनें।



इसके बाद Issue Name में Quality Power Electrical Equipments Limited को चुनें।



इसके बाद Application No. या PAN No. में से किसी एक को चुनें और दर्ज करें।



इसके बाद I'm not a robot पर क्लिक करें।



इसके बाद Search बटन पर क्लिक करें। आपको अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा।

Quality Power IPO Details

इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 14 फरवरी को खुला था जो कल यानी 18 फरवरी को बंद हुआ। कंपनी ने फ्रेश इश्यू के जरिए 0.53 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए थे जिसके जरिए कंपनी 225 करोड़ रुपये जुटाना चाहती थी। वहीं ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए कंपनी ने 1.49 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए थे जिसके जरिए कंपनी 633.70 करोड़ रुपये जुटाना चाहती थी। इस आईपीओ का साइज 858.70 करोड़ रुपये का था।

इस आईपीओ का प्राइस बैंड 401-425 रुपये का था और 26 शेयरों का एक लॉट था। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को न्यूनतम 10,426 रुपये का निवेश करना था।

Quality Power IPO Subscription Status

18 फरवरी शाम 4 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक Qualified Institutional Buyers (QIB) ने इस आईपीओ को 0.83 गुना, Non-Institutional Investor (NII) ने 1.26 गुना और Retail Individual Investor ने 1.53 गुना सब्सक्राइब किया है। इस आईपीओ को कुल 1.08 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

Quality Power IPO Latest GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक आज आईपीओ का जीएमपी 0 रुपये है।

Quality Power IPO Listing Price Prediction

लेटेस्ट जीएमपी के हिसाब से इस आईपीओ की लिस्टिंग इसके आईपीओ प्राइस 425 रुपये पर हो सकती है।