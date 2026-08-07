Q1 Results Today: आज SBI, Titan, Hindalco समेत 60 से ज्यादा कंपनियां जारी करेंगी जून तिमाही के नतीजे

Q1FY27 Results Today: जून 2026 तिमाही (Q1FY27) के नतीजों का सीजन चल रहा है और इसी कड़ी में आज भी 60 से अधिक कंपनियां अपने तिमाही नतीजों को जारी करेंगी। इन कंपनियों के प्रदर्शन का असर उनके शेयरों के साथ-साथ पूरे बाजार की चाल पर भी देखने को मिल सकता है।

advertisement

इन बड़ी कंपनियों के नतीजों पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर

आज जिन प्रमुख कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, उनमें State Bank of India (SBI), Titan Company, Hindalco Industries, Hitachi Energy India, Power Finance Corporation (PFC), Godrej Consumer Products, Oil India, NLC India, Kaynes Technology, Ola Electric Mobility, BEML, Inox Wind, JK Tyre, Paras Defence and Space Technologies, Lemon Tree Hotels, Raymond Limited और Raymond Realty जैसी कंपनियां शामिल हैं।

इन कंपनियों के नतीजों से बैंकिंग, मेटल, ऑटो, डिफेंस, पावर, एफएमसीजी, होटल, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी जैसे कई सेक्टरों की स्थिति का संकेत मिलेगा।

मिडकैप और स्मॉलकैप कंपनियां भी करेंगी प्रदर्शन का खुलासा

बड़ी कंपनियों के अलावा कई मिडकैप और स्मॉलकैप कंपनियां भी आज अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी। इनमें Poly Medicure, Ratnamani Metals & Tubes, Godawari Power and Ispat, Azad Engineering, Fine Organic Industries, Jubilant Pharmova, BLS International, Afcons Infrastructure, Cello World, Cera Sanitaryware, Maharashtra Seamless, Dynamatic Technologies, Greenlam Industries, Mrs. Bectors Food Specialities, Electronics Mart India, CARE Ratings, PDS, Goldiam International, Gopal Snacks, Dalmia Bharat Sugar and Industries, Imagicaaworld Entertainment, Vindhya Telelinks, MM Forgings, Arvind SmartSpaces, GK Energy, India Nippon Electricals और Hinduja Global Solutions जैसी कंपनियां शामिल हैं।

निवेशकों की रहेगी पैनी नजर

कंपनियों की आय, मुनाफा, मार्जिन और भविष्य के कारोबार को लेकर दिए जाने वाले अनुमान (Guidance) पर निवेशकों की खास नजर रहेगी। बेहतर नतीजे देने वाली कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है, जबकि उम्मीद से कमजोर प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयर दबाव में आ सकते हैं। ऐसे में आज का कारोबारी सत्र कई सेक्टरों और शेयरों के लिए अहम रहने वाला है।