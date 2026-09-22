OnePlus N6 Lite भारत में हुआ लॉन्च, बड़ी बैटरी और दमदार फीचर्स के साथ कीमत रखी गई ₹16,999 जानिए पूरी जानकारी

OnePlus ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन OnePlus N6 Lite लॉन्च कर दिया है। यह फोन कंपनी की N सीरीज का नया मॉडल है, जिसे 7,000mAh की बड़ी बैटरी और 120Hz डिस्प्ले के साथ पेश किया गया है। फोन की शुरुआती कीमत ₹16,999 रखी गई है और इसकी बिक्री 22 सितंबर से शुरू हो गई है।

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OnePlus N6 Lite के फीचर्स

OnePlus N6 Lite में 6.75 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 900 निट्स तक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। डिस्प्ले में Aqua Touch फीचर भी मिलता है, जिससे स्क्रीन पर पानी, नमी या तेल होने पर भी टच रिस्पॉन्स बेहतर बना रहता है।

परफॉर्मेंस के लिए फोन में Unisoc T7250 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसे 4GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है।

कैमरा की बात करें तो OnePlus N6 Lite में पीछे की तरफ 13 मेगापिक्सल का ऑटोफोकस रियर कैमरा मिलता है। इसमें Night Mode और Hi-Res Mode जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो 50 मेगापिक्सल तक की इमेज कैप्चर कर सकते हैं। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

7000mAh बैटरी और सॉफ्टवेयर

OnePlus N6 Lite की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7,000mAh बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह फोन एक बार चार्ज करने पर तीन दिन तक चल सकता है। इसमें 15W वायर्ड चार्जिंग और 5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

स्मार्टफोन OxygenOS 16.0 पर आधारित Android 16 पर चलता है। कंपनी ने इसमें 36-Month Fluency Protection भी दिया है, जो लंबे समय तक फोन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है।

इसके अलावा फोन को MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी और IP64 डस्ट व स्प्लैश रेसिस्टेंस रेटिंग मिली है।

कीमत और उपलब्धता

OnePlus N6 Lite के 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत ₹16,999 है। चुनिंदा बैंक कार्ड से EMI पेमेंट पर ₹750 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके बाद इसकी प्रभावी कीमत ₹16,249 हो जाती है।

यह फोन Midnight Hype और Neo Green कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। ग्राहक इसे OnePlus.in, OnePlus Store ऐप, Amazon, OnePlus Experience Stores और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं।