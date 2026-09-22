scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीTRAI का नया नियम लागू, अब मोबाइल यूजर्स को मिलेंगे सिर्फ कॉलिंग और SMS वाले रिचार्ज प्लान

TRAI का नया नियम लागू, अब मोबाइल यूजर्स को मिलेंगे सिर्फ कॉलिंग और SMS वाले रिचार्ज प्लान

TRAI ने मोबाइल यूजर्स के लिए नया नियम जारी किया है, जिसके बाद टेलीकॉम कंपनियों को सिर्फ कॉलिंग और SMS वाले रिचार्ज प्लान देना जरूरी होगा। नए नियम से उन ग्राहकों को फायदा मिलेगा, जो डेटा का इस्तेमाल नहीं करते। जानिए क्या बदलेगा और किसे मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ।

Advertisement
Sonam
Sonam
UPDATED: Sep 22, 2026 14:57 IST
AI Generated Image

In Short

  • TRAI ने नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को Voice और SMS Only रिचार्ज प्लान देना अनिवार्य होगा।
  • 30 दिन या उससे कम वैलिडिटी वाले प्लान के साथ कंपनियों को हर महीने तय तारीख पर रिन्यू का ऑप्शन भी देना होगा।
  • बिना डेटा वाले प्लान का फायदा खासतौर पर उन ग्राहकों को मिलेगा, जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते या कम करते हैं।

मोबाइल यूजर्स के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने एक बड़ा फैसला लिया है। TRAI ने टेलीकॉम उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियमन, 2026 जारी किया है। इसके तहत अब सभी टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराने होंगे, जिनमें सिर्फ Voice कॉलिंग और SMS की सुविधा होगी। इन प्लान में डेटा शामिल नहीं होगा।

advertisement

30 दिन तक की वैलिडिटी वाले प्लान में जरूरी होगा ऑप्शन

TRAI के नए नियम के मुताबिक, जिन ग्राहकों को 30 दिन या उससे कम वैलिडिटी वाला रिचार्ज चाहिए, उनके लिए टेलीकॉम कंपनियों को Voice और SMS Only प्लान देना अनिवार्य होगा।

इसका मतलब है कि जो ग्राहक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते या सिर्फ कॉल और SMS के लिए मोबाइल चलाते हैं, उन्हें अब डेटा वाले प्लान लेने की जरूरत नहीं होगी।

हर महीने एक तय तारीख पर रिन्यू का मिलेगा ऑप्शन

नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों को ऐसा विकल्प भी देना होगा, जिसमें वे हर महीने एक तय तारीख पर अपना रिचार्ज रिन्यू कर सकें।

इससे ग्राहकों को बार-बार अलग-अलग तारीख पर रिचार्ज कराने की परेशानी से राहत मिलेगी और वे अपनी सुविधा के अनुसार प्लान को रिन्यू कर पाएंगे।

लंबी वैलिडिटी वाले प्लान भी देने होंगे

TRAI ने कंपनियों के लिए 30 दिन से ज्यादा वैलिडिटी वाला कम से कम एक Voice-SMS Only प्लान देना भी जरूरी किया है।

यानी जिन ग्राहकों को लंबे समय के लिए बिना डेटा वाला प्लान चाहिए, उनके पास भी अब विकल्प मौजूद होगा।

बिना डेटा वाले प्लान की कीमत पर भी ध्यान

TRAI ने कहा है कि इन Voice और SMS Only प्लान की कीमतों में उचित कटौती की जाए, ताकि ये डेटा वाले प्लान की तुलना में सस्ते हों।

Image Credit : Aaj Tak

इससे ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सही रिचार्ज प्लान चुन सकेंगे।

किन ग्राहकों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

TRAI के इस फैसले का फायदा खासतौर पर उन लोगों को मिलेगा, जो मोबाइल डेटा का इस्तेमाल नहीं करते या बहुत कम करते हैं।

बुजुर्ग यूजर्स और कम आय वाले ग्राहकों के लिए यह राहत भरा कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब उन्हें जरूरत नहीं होने के बावजूद डेटा वाले महंगे प्लान लेने की मजबूरी नहीं होगी।

1,132 प्रतिक्रियाओं के बाद लिया गया फैसला

TRAI ने बताया कि इस नियम के ड्राफ्ट पर लोगों से कुल 1,132 प्रतिक्रियाएं मिली थीं। इन्हीं सुझावों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर TRAI ने यह अंतिम फैसला लिया है।

advertisement

नए नियम लागू होने के बाद ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से कॉलिंग और SMS वाले अलग रिचार्ज विकल्प मिल सकेंगे।

Edited By:
Sonam
Published On:
Sep 22, 2026