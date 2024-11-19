IRFC, BHEL, Cochin Shipyard, REC समेत कई PSU Stocks में आई बड़ी खबर

भारत की सरकारी कंपनियों के शेयरों में वापस रौनक लौटती हुई दिखी हैं। सरकार के जरिए 8 साल बाद इन कंपनियों के कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग नियमों में बदलाव के कारण तेजी आई है।

भारत की 20 सरकारी कंपनियों वाला Nifty PSE इंडेक्स में 2% की तेजी दर्ज की गई है और इसके सभी घटक 0.5% से लेकर 5.5% तक के गेन्स के साथ ट्रेड हुए। PSE इंडेक्स में Indian Railways Finance Corporation (IRFC) टॉप गेनर के तौर पर 5.5% से ज्यादा उछला। इसके बाद BHEL (4.3% ऊपर), REC और PFC (4% ऊपर) के शेयर उड़ान भरते दिखे। आपको बता दें कि IRFC के शेयर 29 नवम्बर से Futures & Options स्पेस में भी ट्रेड होने लगेंगे।

सरकार ने इन कंपनियों के लिए कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग के मानदंडों में बदलाव किया है, जिसमें उनके शेयर बायबैक, डिविडेंड भुगतान, बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट शामिल हैं। ये कुछ प्रमुख बदलाव हैं:

Dividend: CPSEs अब अपनी नेट वर्थ का 4% डिविडेंड के रूप में देंगे, जबकि पहले यह 5% था।

Bonus Issue: रिजर्व और सरप्लस की आवश्यकता को दोगुना कर दिया गया है, अब यह उनके भुगतान किए गए इक्विटी पूंजी का 20 गुना होगा, जबकि 2016 में यह 10 गुना था।

Stock Split: बाजार मूल्य को उनके इक्विटी शेयर के फेस वैल्यू के 150 गुना होना चाहिए, जबकि 2016 में यह 50 गुना था। इसके अतिरिक्त, नए मानदंडों के मुताबिक इन PSU कंपनियों के लिए दो स्टॉक स्प्लिट के बीच तीन साल का अनिवार्य गैप भी होना चाहिए।

PSE इंडेक्स अपनी हाल की ऊँचाई 11,814 से लगभग 20% गिर चुका है, जो इस साल 1 अगस्त को हासिल की थी। इन सरकारी कंपनियों के अधिकांश शेयर अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों से 20% से 50% तक गिर चुके हैं।

आपको बता दें कि IRFC जैसे स्टॉक्स जुलाई इस साल में अपने पीक से 35 प्रतिशत से अधिक गिर चुके हैं। रक्षा स्टॉक्स जैसे Cochin Shipyard, Bharat Dynamics अपने-अपने पीक से लगभग आधे हो गए हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।





