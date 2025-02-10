MTNL Share Price: BSNL को मिला बड़ा 4G पैकेज तो दौड़ पड़ा PSU Stock, अब इतनी है स्टॉक की कीमत

MTNL Share Price: 10 फरवरी 2025 (सोमवार) को सरकारी कंपनी MTNL के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यह तेजी पेरेंट कंपनी BSNL के अपडेट के बाद आई है। BSNL ने स्टॉक एक्सचेंज में बताया कि उसे 4G नेटवर्क के लिए 6000 करोड़ रुपये का बड़ा पैकेज मिला है। इस खबर के बाद एमटीएनएल के शेयर तेजी के साथ ट्रेड करने लगे। खबर लिखते वक्त MTNL Share 4.73 प्रतिशत की तेजी के साथ 54.88 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है। MTNL के शेयर आज इंट्राडे में 7.38 प्रतिशत तक चढ़ गए।

क्या है पूरी खबर?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कंपनी भारत संचार निगम (BSNL) को 4G विस्तार के लिए 6,000 करोड़ रुपये की सहायती की है। इस बड़ी राशि का इस्तेमाल पूंजीगत व्यय में हो रही कमी को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इस पूरी राशि का इस्तेमाल 4G के विस्तार के लिए किया जाएगा। माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही 5G सर्विस भी शुरू कर सकती है। 5G सर्विस के लिए सरकार 3.22 लाख करोड़ का निवेश करेगी।

कब से शुरू होगा 5G ?

उम्मीद लगाई जा रही है कि कंपनी जल्द ही 5G सर्विस भी शुरू करेगी। वर्तमान में कंपनी देश के चुनिंदा लोकेशन में 5G सर्विस शुरू करने की प्लानिंग कर रही है। BSNL ने साल 2023 में 4G के लिए 19,000 करोड़ रुपये के परचेस ऑर्डर का एलान किया है।

MTNL शेयर की परफॉर्मेंस (MTNL Share Performance)

सालभर में MTNL के शेयर 26.89 फीसदी चढ़े हैं। वहीं, बीते छह महीने में स्टॉक ने 12.93 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। MTNL शेयर का 52 वीक हाई 101.93 रुपये और 52 वीक लो 31.20 रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।