MTNL Share Price: BSNL को मिला बड़ा 4G पैकेज तो दौड़ पड़ा PSU Stock, अब इतनी है स्टॉक की कीमत

MTNL Share Price: आज के ट्रेडिंग सेशन में सरकारी कंपनी MTNL के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यह तेजी BSNL को 6000 करोड़ के 4G पैकेज मिलने के बाद आई है। आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 10, 2025 11:05 IST
MTNL Share Price: 10 फरवरी 2025 (सोमवार) को सरकारी कंपनी MTNL के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यह तेजी पेरेंट कंपनी BSNL के अपडेट के बाद आई है। BSNL ने स्टॉक एक्सचेंज में बताया कि उसे 4G नेटवर्क के लिए 6000 करोड़ रुपये का बड़ा पैकेज मिला है। इस खबर के बाद एमटीएनएल के शेयर तेजी के साथ ट्रेड करने लगे। खबर लिखते वक्त MTNL Share 4.73 प्रतिशत की तेजी के साथ 54.88 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है। MTNL के शेयर आज इंट्राडे में 7.38 प्रतिशत तक चढ़ गए। 

क्या है पूरी खबर? 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कंपनी भारत संचार निगम (BSNL) को 4G विस्तार के लिए 6,000 करोड़ रुपये की सहायती की है। इस बड़ी राशि का इस्तेमाल पूंजीगत व्यय में हो रही कमी को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इस पूरी राशि का इस्तेमाल 4G के विस्तार के लिए किया जाएगा। माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही 5G सर्विस भी शुरू कर सकती है। 5G सर्विस के लिए सरकार 3.22 लाख करोड़ का निवेश करेगी। 

कब से शुरू होगा 5G ?

उम्मीद लगाई जा रही है कि कंपनी जल्द ही 5G सर्विस भी शुरू करेगी। वर्तमान में कंपनी देश के चुनिंदा लोकेशन में 5G सर्विस शुरू करने की प्लानिंग कर रही है। BSNL ने साल 2023 में 4G के लिए 19,000 करोड़ रुपये के परचेस ऑर्डर का एलान किया है। 

MTNL शेयर की परफॉर्मेंस (MTNL Share Performance) 

सालभर में MTNL के शेयर 26.89 फीसदी चढ़े हैं। वहीं, बीते छह महीने में स्टॉक ने 12.93 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। MTNL शेयर का 52 वीक हाई 101.93 रुपये और 52 वीक लो 31.20 रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
