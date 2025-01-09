PSU Stock पर आई ब्रोकरेज रिपोर्ट, यहां जानें- स्टॉक खरीदना कितना सही?

GAIL Share: शेयर बाजार में दो दिन से बिकवाली देखने को मिली है। इस बिकवाली भरे कारोबार के बीच कई शेयर चर्चा में बने हुए हैं। इन शेयरों में कुछ शेयरों पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी आई है। ब्रोकरेज रिपोर्ट आने के बाद आज पीएसयू स्टॉक GAIL (India) Ltd के शेयर फोकस में रहेंगे। संभावना जताई जा रही है कि कंपनी के शेयर तेजी के साथ ट्रेड करेंगे।

ब्रोकरेज का बुलिश व्यू

ब्रोकरेज फर्म जेफरीज (Jeffries) ने गेल इंडिया पर रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में फर्म ने शेयर प्राइस टारगेट (GAIL Share Price Target)को बढ़ा दिया है। फर्म के अनुसार भारत में गैस डिमांड मजबूत हनी हुई है। ऐसे में आगामी वित्त वर्ष में गेल दो प्रमुख पाइपलाइनों में हिस्सेदारी हासिल कर सकती है। पाइपलाइन में हिस्सेदारी हासिल करने के बाद कंपनी का वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

जेफरीज ने गेल इंडिया शेयर को खरीदने की सलाह दी है। इसके अलावा शेयर प्राइस टारगेट को 235 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए EBITDA CAGR का अनुमान 9 फीसदी कर दिया है। ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार कम कीमत में कंपनी के शेयर खरीदने का अच्छा मौका है।

GAIL शेयर परफॉर्मेंस (GAIL Share Performance)

गेल इंडिया के शेयर ने निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। आज कंपनी के शेयर 2 फीसदी से ज्यादा चढ़कर 190.12 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। एक साल में कंपनी के शेयर 18 फीसदी से अधिक चढ़ा है। गेल इंडिया का डिविडेंड यील्ड 2.90 फीसदी है। वहीं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.25 लाख करोड़ रुपये के पार है।

आपको बता दें कि गेल इंडिया में सरकार की 51 फीसदी हिस्सेदारी है। सरकार के अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की 8.367 फीसदी, ऑयल एंड गैस नेचुरल लिमिटेड की करीब 5 फीसदी और एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड की लगभग 3 फीसदी हिस्सेदारी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।