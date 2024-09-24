पिछले कुछ दिनों से फ्लैट ट्रेड कर रहा ये सरकारी स्टॉक क्या वापस बाउंसबैक के लिए तैयार है? Q3 में ये PSU कंपनी वापस मुनाफे में बदलने जा रही है। साथ ही आने वाले दिनों में ये शेयर कहां तक जा सकता है, आइये जानते हैं।

स्टॉक को क्यों चुना?

Bharat Heavy Electricals यानि (BHEL) पर JM Financial ने रिपोर्ट जारी की है। ब्रोकरेज का कहना है कि पिछले 10 सालों में अक्टूबर महीने में स्टॉक 7 बार पॉजिटिव यानि ग्रीन में रहा है और एवरेज 8 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। उनका मानना है कि BHEL, दिसंबर क्वार्ट यानि Q3 से प्रॉफिट की दिशा में वापस लौटेगी। JM Financial ने बताया कि भारत में पावर की कमी बढ़ रही है और नए पावर डिमांड ड्राइवर जैसे डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर पुराने ट्रेंड बदल रहे हैं। सरकार वित्त वर्ष 2032 तक 93 GW थर्मल पावर प्रोडक्शन क्षमता जोड़ने की योजना बना रही है, जिसमें BHEL नए थर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए एकमात्र EPC खिलाड़ी है।

advertisement

ब्रोकरेज का कहना है कि मौजूदा समय में BHEL के पास 31 GW के थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं। वि्तत वर्ष 2024 में BHEL को 9,600 MW के ऑर्डर मिले हैं और FY25 में 10,400 MW के ऑर्डर पहले ही मिल चुके हैं। टेक्निकल तौर पर स्टॉक ने ₹335 से ₹249 तक की गिरावट देखी, लेकिन हाल में ये फिर से नई तेजी में दिख रहा है। पिछले 2 सालों में स्टॉक में बिकवाली का प्रेशर 200-डे के EMA लेवल पर खत्म हो गया है।

नया टारगेट क्या?

JM Financial ने BHEL पर खरीदारी की सलाह दी है और टारगेट ₹361 तय किया है। वित्त वर्ष 2024-26E में BHEL के लिए 34% रेवेन्यू में बढ़ोतरी, 150% EBITDA में वृद्धि और 233% प्रॉफिट ऑप्टर टैक्स की उम्मीद कर रहे हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।