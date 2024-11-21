Adani पर आई खबर से PSU Bank Stocks का हुआ बुरा हाल!

अमेरिका के न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी समेत 7 लोगों पर अरबों डॉलर की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगाए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का आरोप है कि भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करीब 2110 करोड़ रुपए (250 मिलियन डॉलर) की रिश्वत देने का वादा किया था।

इस खबर का असर अडानी ग्रुप के शेयरों पर तो पड़ा ही रहा है। अडानी ग्रुप के ज्यादातर शेयरों में लोअर सर्किट लगा हुआ है। अडानी ग्रुप की इस खबर ने कई सरकारी बैंकों और NBFC को भी अपने चपेट में ले लिया है। SBI, PNB, Bank of Baroda समेत कुछ बैंकों के स्टॉक्स बुरी तरह से टूटे हैं। आइये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अडानी ग्रुप पर आई खबर का सरकारी बैंकों के शेयरों से क्या कनेक्शन है।

अडानी ग्रुप के कुल कर्ज में बैंकों और NBFC का करीब 36 प्रतिशत का एक्सपोजर है। बैंकों और NBFC का मिलाकर 88,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का एक्सपोजर है। देश के 3 बड़े बैंक जिसमें SBI, PNB, Bank of Baroda ने सिर्फ 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज दे रखा है। इसके अलावा Bank of India, Canara Bank, Union Bank का भी एक्सपोजर है। वहीं प्राइवेट बैंक Axis Bank, ICICI और HDFC Bank का एक्सपोजर है। अगर कर्ज के एक्सपोजर को देखें तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी।

किसने कितना कर्ज दिया?

देश के सबसे बैंक SBI ने ₹27000 करोड़ का कर्ज बांटा हुआ है। वहीं Bank of Baroda ने ₹5380 करोड़ और PNB ने ₹7000 करोड़ का लोन अडानी ग्रुप की कंपनियों को दिया हुआ है। इस खबर के बाद ही इन शेयरों में गिरावट आई है। इसमें SBI, PNB, Bank of Baroda के शेयरों में करीब 5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वहीं एक्सिस बैंक, ICICI और HDFC Bank के शेयर में गिरावट में हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

