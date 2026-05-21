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Newsशेयर बाज़ारदमदार रैली! इस शेयर में लगा 20% का अपर सर्किट - रिकॉर्ड कमाई और नए CEO से बढ़ा निवेशकों का भरोसा, आपका दांव है?

दमदार रैली! इस शेयर में लगा 20% का अपर सर्किट - रिकॉर्ड कमाई और नए CEO से बढ़ा निवेशकों का भरोसा, आपका दांव है?

स्टॉक 20% चढ़कर 654 रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में यह 545 रुपये पर बंद हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर करीब 2,656 करोड़ रुपये हो गया।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: May 21, 2026 11:23 IST
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आईटी-इनेबल्ड सर्विसेज कंपनी Protean eGov Technologies के शेयर गुरुवार को शुरुआती कारोबार में 20% के अपर सर्किट पर पहुंच गए। कंपनी ने अपनी अर्निंग्स प्रेजेंटेशन में अब तक का सबसे मजबूत तिमाही और सालाना रेवेन्यू दर्ज किया, जिसके बाद निवेशकों ने शेयर पर जमकर दांव लगाया।

स्टॉक 20% चढ़कर 654 रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में यह 545 रुपये पर बंद हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर करीब 2,656 करोड़ रुपये हो गया।

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FY26 में रिकॉर्ड रेवेन्यू

कंपनी ने FY26 में 998 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड ऑपरेशंस रेवेन्यू दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 19% ज्यादा है। कंपनी के मुताबिक, कोर और नए बिजनेस वर्टिकल्स में मजबूत ग्रोथ के चलते यह बढ़ोतरी दर्ज हुई।

मार्च तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 38% बढ़कर 308 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो एक साल पहले समान तिमाही में 222 करोड़ रुपये था।

कंपनी का मुनाफा भी तेजी से बढ़ा। चौथी तिमाही में प्रॉफिट 53% उछलकर 31 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 20 करोड़ रुपये था। EBITDA भी 55% बढ़कर 53 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो एक साल पहले 34 करोड़ रुपये था।

नए CEO की नियुक्ति से बढ़ा भरोसा

कंपनी ने बताया कि उसने अजय राजन को 1 जून से नया मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नियुक्त किया है। बाजार में इसे पॉजिटिव संकेत के तौर पर देखा गया, जिससे स्टॉक में खरीदारी और तेज हो गई।

कंपनी के Whole-Time Director और COO वी ईश्वरन ने कहा कि FY26 कंपनी के लिए 'लैंडमार्क ईयर' रहा। उन्होंने कहा कि टैक्स और CRA सर्विसेज में स्थिर ग्रोथ के साथ-साथ आइडेंटिटी और नए बिजनेस सेगमेंट में भी मजबूत पकड़ बनी है।

उन्होंने कहा कि भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है और Protean टेक्नोलॉजी, समावेशन और बड़े पैमाने के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के केंद्र में मजबूत स्थिति में है।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

Protean टैक्सेशन, सोशल सिक्योरिटी और आईडी सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने में सक्रिय रही है। कंपनी ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, इंश्योरेंस, एजुकेशन और हेल्थ जैसे सेक्टर्स में भी ओपन डिजिटल इकोसिस्टम पर काम कर रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 21, 2026