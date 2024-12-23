इस पेनी स्टॉक को मल्टीबैगर PSU से मिला ऑर्डर, रॉकेट बन गया स्टॉक
स्मॉल कैप कंपनी Presstonic Engineering Ltd के शेयरों में सोमवार को 5 प्रतिशत के अपर सर्किट देखने को मिला। कंपनी का मार्केट कैप 86 करोड़ रुपए का है। आइये जानते हैं तेजी के पीछे का कारण क्या है?
दरअसल Presstonic Engineering ने जानकारी दी है कि उसे रक्षा कंपनी BEML Ltd. से 2.27 करोड़ रुपये का ऑर्डर हासिल हुआ है। प्रेसटोनिक इंजीनियरिंग के शेयर 5% बढ़कर 111.75 रुपये पर पहुंच गए, जबकि पिछले बंद 106.45 रुपये था। यह पेनी स्टॉक BSE पर लिस्टेड नहीं है। करीब 0.10 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ, जो कुल मिलाकर 0.11 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।
इस स्टॉक का एक साल का बीटा 0.7 है, जो इस अवधि के दौरान बहुत कम वोलैटिलिटी को दर्शाता है। यह स्टॉक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में प्राइस एक्शन चार्ट के हिसाब से मजबूत ट्रेंड दिखा रहा है। प्रेसटोनिक इंजीनियरिंग के शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 डे मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं।
प्रेसटोनिक इंजीनियरिंग ने NSE को जानकारी दी है कि प्रेसटोनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड को बीईएमएल लिमिटेड के तहत सीट किट आइटम्स (सीट को छोड़कर) की सप्लाई के लिए एक खरीद ऑर्डर हासिल हुआ है, कुल ऑर्डर वैल्यू 2,27,69,757.56/- रुपये ( टैक्स को छोड़कर ) है।
आपको बता दें कि प्रेसटोनिक इंजीनियरिंग रेलवे और मेट्रो रेलवे रोलिंग स्टॉक और सिग्नलिंग उपकरणों के निर्माण और सर्विस देने वाली कंपनी है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।