scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारMultibagger stock: 6 महीने में 120% चढ़ने वाली कंपनी ने पेश किए दमदार नतीजे

Multibagger stock: 6 महीने में 120% चढ़ने वाली कंपनी ने पेश किए दमदार नतीजे

बीते कुछ महीनों में बंपर रिटर्न देने वाली कंपनी Pokarna Ltd ने सितंबर 2024 तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं. इसके अलावा, कंपनी ने अपनी क्षमता विस्तार का भी ऐलान किया है. कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बाजार को दी. कंपनी के शेयरों ने multibagger रिटर्न दिया है.

Advertisement
Pawan Kumar Nahar
Pawan Kumar Nahar
Delhi,UPDATED: Nov 14, 2024 15:24 IST

बीते कुछ महीनों में बंपर रिटर्न देने वाली कंपनी Pokarna Ltd ने सितंबर 2024 तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं. इसके अलावा, कंपनी ने अपनी क्षमता विस्तार का भी ऐलान किया है. कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बाजार को दी. कंपनी के शेयरों ने multibagger रिटर्न दिया है.

advertisement

सितंबर 2024 तिमाही में Pokarna ने 44.96 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो साल-दर-साल के आधार पर 37.49 फीसदी अधिक है. मौजूदा तिमाही में कंपनी ने कुल 253.46 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 24.33 फीसदी अधिक है. कंपनी का कामकाजी मुनाफा 22.44 फीसदी बढ़कर 77.76 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

साथ ही कंपनी बोर्ड ने अपनी सब्सिडियरी Pokarna Engineered Stone में 440 करोड़ रुपये के निवेश के लिए भी मंजूरी दे दी है. इस रकम का इस्तेमाल  मेकागुडा, तेलंगाना में कंपनी के प्लांट की क्षमता विस्तार के लिए किया जाएगा, जिससे मौजूदा मांग की आपूर्ति की जा सके. यह कार्य वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही तक पूरा कर लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कंपनी इसके लिए कर्ज भी ले सकती है.

गुरुवार के कारोबारी सत्र के दौरान Pokarna के शेयर 4.26 फीसदी की छलांग लगाकर 1076.10 रुपये के भाव तक पहुंच गए. कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण 3,200 करोड़ रुपये से अधिक था. बुधवार कंपनी के शेयर 1,032.25 रुपये के स्तर पर बंद हुए. Pokarna के शेयर अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से 160 फीसदी तक उछल चुके हैं. बीते छह महीनों में इस शेयर ने 120 फीसदी तक का रिटर्न दिया है.

साल 1991 में शुरू हुई हैदराबाद की कंपनी ग्रेनाइट के कारोबार में मौजूद है. कंपनी की मौजूदगी दुनिया के 23 देशों में है. इसके अलावा कंपनी सेनेटरीवेयर और कपड़ों का भी कारोबार करती है. ग्रेनाइट बाजार में इसका ब्रांड 'Quantra' है, जबकि कपड़ों के कारोबार के लिए यह 'Stanza' ब्रांड का इस्तेमाल करती है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 14, 2024