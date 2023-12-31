PNB Share : 2024 में इस सरकारी बैंक की कैसी रह सकती है चाल? पढ़िए पूरा विश्लेषण

हाल ही में Punjab National Bank के share ने 52 वीक हाई के लेवल को टच किया है। वहीं पिछले 1 महीने में ये स्टॉक करीब 19% और 6 महीने में ये स्टॉक 77% तक रिटर्न दे चुका है। ऊपर से मार्केट एक्सपर्ट इस स्टॉक को लेकर कयास लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक में अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा वक्त में इस स्टॉक की स्थिति है क्या है? आने वाले दिनों में इस स्टॉक की चाल कैसे रह सकती है? साथ ही किस लेवल पर इस स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है?

PE (प्राइस टू अर्निंग को लेकर क्या स्थिति है?)

प्राइस टू अर्निंग के जरिए स्टॉक की करंट वैल्यू, स्टॉक सस्ता है या महंगा पता चलता है। मौजूदा वक्त में PNB की PE 17.9 है। वहीं SBI की 8.25 और BoB की 6.42 है। इस लिहाज से देखें तो PNB की PE इन दोनों PSU बैंकों से ज्यादा है।

Gross & Net NPA Ratio

अगर वित्त वर्ष 2023 के दूसरे क्वार्टर की बात करें तो PNB का Gross NPA 6.96% है जबकि SBI का 2.55% और BoB का 3.22% है। वहीं Net NPA रेश्यो को देखें तो PNB का 1.42% है जबकि SBI का 0.64% और BoB का 0.76% है। इस लिहाज से यहां PNB का Gross और Net NPA ज्यादा है।

इसका दूसरा पहलू ये भी है कि पिछले कई सालों से हर क्वार्टर में PNB के ग्रॉस और नेट NPA में तेजी से सुधार हो रहा है। मार्च 2021 में Gross NPA Ratio 14% था जो घटकर अब 6.96% पर आ गया है। वहीं मार्च 2021 में Net NPA Ratio 5.73% जो घटकर वित्त वर्ष 2023 के दूसरे क्वार्टर में 1.42% हो गई है। अगर पिछले 3 सालों का कंपाउंड एनुएल ग्रोथ रेट (CAGR) देखें तो ये करीब 15 प्रतिशत रही है। वहीं आखिरी रिजल्ट्स में रेवेन्यू से लेकर नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। अब ऐसे में समझने की जरूरत है कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक की चाल कैसे रह सकती है? इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने मार्केट के तीन जानकारों से बात की। Investmentor के जय पटेल का कहना है कि 100 के रजिस्टेंस को ब्रेक करने की इस स्टॉक में क्षमता दिख रही है। मंथली चार्ट्स् के हिसाब से ये 130/ शेयर के लेवल जाता हुआ दिख सकता है। उनका कहना है कि फ्यूल की कीमतों में गिरावट के चलते महंगाई में राहत देखने को मिल सकती है, जिससे RBI आगे चलकर ब्याज दरों में कटौती करेगा और इस फैसले का फायदा बैंकों को होता हुआ दिखेगा। साथ ही जय पटेल का कहना है कि लोकसभा चुनावों के नतीजों का असर भी PSU स्टॉक होगा।

वहीं मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह का कहना है कि सभी PSU बैंकों के मुकाबले अभी भी ये स्टॉक सस्ता है और इसे 80/ शेयर के लेवल पर एंट्री ली जा सकती है। उनका कहना है कि स्टॉक ने 75-80 के रजिस्टेंस को जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। राघवेंद्र सिंह का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में SBI के बाद अगर कोई बैंक हैं जिसका बिजनेस बढ़ रहा है वो है। MSME लोन हो या फिर छोटो मर्चेंट, इनके बीच UPI के जरिए PNB की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है।

मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह की राय है कि दूसरे बैंकों जैसे SBI और BoB के मुकाबले इसका PE काफी ज्यादा है। उनका कहना है कि साल 2024 में इसके मल्टीबैगर बनने की गुंजाइश कम है। 100 के लेवल पर पहुंचते ही इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: हमारी ओर से किसी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स या इंस्ट्रूमेंट में निवेश की सलाह नहीं है।