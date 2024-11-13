PNB housing finance पर आई बड़ी खबर

PNB Housing Finance ने हाल ही में अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं, जिसमें कंपनी का मुनाफा साल दर साल 23% और पहली तिमाही की तुलना में 9% बढ़कर ₹472 करोड़ हो गया है। आय भी 5.7% बढ़कर ₹1869 करोड़ रही है। कंपनी की एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है, जिससे ग्रॉस और नेट एनपीए में गिरावट देखी गई है।

advertisement

Quality Investment की हिस्सेदारी बिक्री की योजना

सूत्रों के मुताबिक, Quality Investment Holdings PCC PNB Housing Finance में अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है। यह बिक्री ₹939.3 प्रति शेयर के भाव पर की जा सकती है, जो वर्तमान बाजार भाव से 4% डिस्काउंट पर है।

बड़ी डील की संभावना

सूत्रों ने जानकारी दी है कि इस ऑफर में 2.45 करोड़ शेयर बेचे जा सकते हैं, जो कंपनी की कुल 9.43% हिस्सेदारी के बराबर है। सितंबर 2024 के अंत तक Quality Investment की PNB Housing Finance में 19.87% हिस्सेदारी थी।

प्रमोटर्स और म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी

PNB Housing Finance में प्रमोटर पंजाब नेशनल बैंक की 28.11% हिस्सेदारी है। वहीं, म्यूचुअल फंड्स की कुल 16% हिस्सेदारी है। यह संभावित डील कंपनी के शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव ला सकती है।

शेयर का बाजार प्रदर्शन

मंगलवार के कारोबार में PNB Housing Finance का स्टॉक 2.2% की बढ़त के साथ ₹987.4 पर बंद हुआ। कंपनी का साल का उच्चतम स्तर ₹1201 और न्यूनतम स्तर ₹600.4 रहा है। पिछले एक साल में स्टॉक ने ₹800 के नीचे से शानदार उछाल दिखाई है।

Quality Investment की हिस्सेदारी घटने से प्रभाव

अगर Quality Investment अपने 9.43% हिस्सेदारी को बेचता है, तो यह PNB Housing Finance के शेयरों पर दबाव डाल सकता है। इस वजह से निवेशकों को इस बड़े लेन-देन पर नजर रखनी चाहिए।

निवेशकों के लिए क्या है रणनीति

विशेषज्ञों का मानना है कि Quality Investment की हिस्सेदारी बिक्री से PNB Housing Finance के स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकता है। निवेशकों को मौजूदा बाजार स्थिति का आकलन करने के बाद ही निवेश निर्णय लेना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

