PM Modi और शेयर बाजार: 4 जून की बिकवाली के बाद से कितना बढ़ा सेंसेक्स

4 जून को चुनाव परिणाम के दिन, कुछ विश्लेषकों ने शेयर बाजार में 10-20 प्रतिशत की गिरावट की भविष्यवाणी की थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा लोकसभा चुनावों में स्पष्ट बहुमत से चूक गई थी। लेकिन एनडीए के तीसरी बार आसानी से सरकार बनाने और प्रमुख मंत्रालयों के पोर्टफोलियो में बड़े पैमाने पर बदलाव न होने के कारण, 4 जून की बिकवाली के बाद बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स में लगभग 5,800 अंकों की उछाल आई है। इस अवधि के दौरान शेयर बाजार ने कुल मिलाकर बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) में 39 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी की।

बीएसई सेंसेक्स

बीएसई सेंसेक्स ने आज 77,851.63 का रिकॉर्ड उच्च स्तर छुआ, जो 4 जून के 72,079.05 के बंद स्तर से 5,772.58 अंक या 8 प्रतिशत अधिक है। उस दिन, चुनावी निराशा के कारण सूचकांक में 5.74 प्रतिशत की गिरावट आई थी। दूसरी ओर, एनएसई बैरोमीटर निफ्टी ने 1,779.50 अंक 8.13 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,664 का रिकॉर्ड उच्च स्तर छुआ। शेयर सूचकांकों में तेजी आई क्योंकि निवेशकों को लगा कि मौजूदा गठबंधन अतीत में देखे गए गठबंधनों की तुलना में बहुत मजबूत है और विकास की गति बरकरार है।

4 जून को 26.74 पर रहा इंडिया VIX

4 जून को 26.74 पर रहा इंडिया VIX अब बाजार की उम्मीदों के मुताबिक 13.67 प्रतिशत पर आ गया है। बीएसई का बाजार पूंजीकरण 4 जून को 394.83 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 39.11 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 434 लाख करोड़ रुपये हो गया।

आर्थिक वृद्धि पर असर नहीं

एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने कहा, "हमारा मानना है कि आर्थिक वृद्धि पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नई सरकार एक मजबूत गठबंधन है (एनडीए में भाजपा के पास 80 प्रतिशत सीटें हैं) और इसके मुख्य सहयोगी - तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) और जनता दल (यूनाइटेड) - वृद्धि के पक्षधर हैं (जैसा कि अतीत में देखा गया है)। साथ ही, ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि आर्थिक प्रदर्शन केंद्र में गठित सरकार की प्रकृति से अछूता रहता है।"

एनडीए 3.0 एक स्थिर सरकार होगी

ब्रोकरेज ने कहा कि पूरी संभावना है कि एनडीए 3.0 एक स्थिर सरकार होगी, क्योंकि भाजपा (सबसे बड़ी पार्टी) के पास 240 सीटें हैं (बहुमत के लिए आवश्यक 272 सीटों से सिर्फ 32 सीटें कम) और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी मात्र 99 सीटों के साथ पीछे चल रही है। "अगर हम पिछली सरकारों (1989-91 और 1996-99 के दौरान) को देखें जो अस्थिर थीं, तो जीतने वाली पार्टी के पास 200 से भी कम सीटें थीं और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी मामूली अंतर से पीछे रह गई थी। वर्तमान में, भाजपा और एनडीए में उसके सहयोगी दल समान विचारधारा (विकास, शासन, आदि के संदर्भ में) साझा करते हैं, इसलिए वे जिस आधार पर असहमत हो सकते हैं वह सीमित है," एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने कहा।

इनक्रेड इक्विटीज

इनक्रेड इक्विटीज ने कहा कि दो सुधार समर्थक क्षेत्रीय दलों (टीडीपी, जेडीयू) के सीमित शर्तों के साथ समर्थन ने शुरुआती निराशा को कम करने में मदद की। इसने कहा कि खनन, भारी उद्योग और विमानन मंत्रालयों को छोड़कर अधिकांश मंत्रालयों का आवंटन बरकरार रखा गया है। इसमें कहा गया है, "क्षेत्रीय दलों की मांग के अनुसार स्थानीय राज्य विकास प्राथमिकताओं में किसी भी प्रकार की देरी/विचलन, तथा अगले छह महीनों में होने वाले तीन राज्यों के चुनावों के कारण राजनीतिक जोखिम और अस्थिरता बढ़ सकती है।"