इस दवा कंपनी को मिला खरीदार, बोर्ड बैठक में होगा फैसला; पैनी स्टॉक में लगा अपर सर्किट

दवा कंपनी रजनीश वेलनेस (Rajnish Wellness) में बुधवार के कारोबारी सत्र के दौरान अपर सर्किट लगा. इस फार्मा को कंपनी खरीदने के लिए थाईलैंड की कंपनी पाइथन केमिकल कंपनी (Python Chemical Company Limited) ने दिलचस्पी दिखाई है.

NEW DELHI,UPDATED: Oct 23, 2024 14:37 IST
दवा कंपनी रजनीश वेलनेस (Rajnish Wellness) में बुधवार के कारोबारी सत्र के दौरान अपर सर्किट लगा. इस फार्मा को कंपनी खरीदने के लिए थाईलैंड की कंपनी पाइथन केमिकल कंपनी (Python Chemical Company Limited) ने दिलचस्पी दिखाई है. इस प्रस्ताव पर फैसला लेने के लिए कंपनी जल्द ही बोर्ड बैठक करने वाली है.

पाइथन केमिकल ने 'दवा डिस्काउंट' ब्रांड को खरीदने के लिए 650 करोड़ रुपये का ऑफर दिया है. इस अधिग्रहण में ब्रांड के नाम के अलावा फ्रेंचाइजी और आउटलेट समेत तमाम एसेट्स और मानव संसाधन को शामिल किया जाएगा.

इसके साथ ही पाइथन ने 'प्लेविन' ब्रांड के लिए 400 करोड़ रुपये का ऑफर दिया है. इस अधिग्रहण में ब्रांड नाम के साथ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो, सभी एसेट्स और मानव संसाधन शामिल हैं. प्लेविन सेक्सुअल वेलनेस उत्पाद बनाता है.

इस ऑफर पर विचार करने के लिए रजनीश वेलनेस ने 5 नवंबर 2024, मंगलवार को एक बोर्ड बैठक बुलाई है. कंपनी का मानना है कि यह प्रस्ताव से कंपनी के लिए मील का पत्थर साबित होगा और ग्रोथ कर हासिल करने में मदद करेगा.

बुधवार को रजनीश वेलनेस के शेयर 10 फीसदी की छलांग लगाकर 3.13 रुपये के भाव तक पहुंचे. कंपनी की कुल बाजार पूंजीकर करीब 250 करोड़ रुपये का था. मंगलवार को यह शेयर 2.85 रुपये के भाव पर बंद हुआ था. पाइथन से आया ऑफर कंपनी की मार्केटकैप के चार गुना से भी अधिक है.

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
