10 दिन में 35 प्रतिशत टूटा शेयर, फिर हुआ दमदार बाउंसबैक!

मंगलवार को फार्मा कंपनी Akums Drugs के शेयरों बंपर तेजी देखने को मिली। इंट्रा डे के दौरान शेयर में 5 प्रतिशत अपर सर्किट लग गया। इस उछाल के साथ शेयर ने 10 दिन की लगातार गिरावट का सिलसिला तोड़ा। आइये जानते हैं शेयरों में तेजी का कारण क्या रहा है?

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 19, 2024 15:21 IST

मंगलवार को फार्मा कंपनी Akums Drugs के शेयरों बंपर तेजी देखने को मिली। इंट्रा डे के दौरान शेयर में 5 प्रतिशत अपर सर्किट लग गया। इस उछाल के साथ शेयर ने 10 दिन की लगातार गिरावट का सिलसिला तोड़ा। आइये जानते हैं शेयरों में तेजी का कारण क्या रहा है?

पिछले 10 दिनों से अकुम्स के शेयरों में गिरावट देखने को मिली और शेयर करीब 35 प्रतिशत गिर चुका था। लेकिन अब शेयर ने बाउंसबैक किया। 

कंपनी ने मंगलवार को एक्सचेंज को सूचित किया कि उसने केयरजेन को. लिमिटेड (Caregen Co. Ltd) के साथ एक विशेष मास्टर सेल्स एग्रीमेंट किया है, जो न्यूट्रास्युटिकल्स क्षेत्र में एक प्रमुख दक्षिण कोरियाई कंपनी है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक अकुम्स ड्रग्स को केयरजेन के कुछ प्रोडक्ट्स की रेंज को भारत में बेचने का विशेष अधिकार हासिल होगा। अकुम्स ड्रग्स केयरजेन के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री भी करेगी। जो केयरजेन के ट्रेडमार्क, अकुम्स के ट्रेडमार्क या अकुम्स के ग्राहकों के ट्रेडमार्क के तहत होंगे।

आपको बता दें कि Caregen  एक ग्लोबल लीडर है जो पेप्टाइड रिसर्च (दो या उससे ज्यादा अमिनो एसेड से बने मॉलिक्यूल) और डेवलपमेंट में विशेषज्ञता रखता है और यह एक दक्षिण कोरियाई बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसने अपने पेटेंटेड पेप्टाइड्स की विस्तार क्षमता को व्यावसायिक रूप से लागू किया है।

वहीं दूसरी ओर कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग (CDMO) बिजनेस में 15% EBITDA मार्जिन बनाए रखेगी। कंपनी के लिस्टिंग के बाद स्टॉक ₹1,175.9 तक गया था, उसके बाद करेक्शन का दौर चल रहा है।

अकुम्स ड्रग्स के शेयर ₹580.65 पर 5% अपर सर्किट में लॉक हैं। यह स्टॉक हाल ही में लिस्ट हुआ है और 10 दिन की गिरावट ने इसे ₹679 प्रति शेयर के IPO प्राइस से नीचे ले जाकर पहुँचा दिया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
