HAL, RVNL, Mazagon Dock, NBCC, IRFC समेत 10 PSU Stocks में क्या हुआ खेल
जैसे-जैसे हम 2024 के आखिरी दौर में पहुंच रहे हैं, PSU स्टॉक्स के प्रदर्शन पर एक नजर डालें तो BSE PSU इंडेक्स ने पिछले एक साल में लगभग 29% का रिटर्न दिया है। यह BSE सेंसेक्स के समान समय में 11% के रिटर्न से कहीं अधिक है। इसमें टॉप 10 स्टॉक्स ने इस साल 139% से लेकर 48% तक का रिटर्न दिया है। आइये जानते हैं लिस्ट...
RVNL
रेल विकास निगम (RVNL) एक रेलवे क्षेत्र की PSU कंपनी है और इस साल अब तक 139% का रिटर्न दिया है। RVNL के एक साल के रिटर्न 145% हैं।
Cochin Shipyard
यह शिपिंग क्षेत्र की PSU कंपनी है और इसने 2024 में अब तक 119% का रिटर्न दिया है। इसके एक साल के रिटर्न 129% हैं।
Mazagon Dock
मझगांव डॉक्स शिपबिल्डर्स एक शिपिंग क्षेत्र की सरकारी कंपनी है, जिसने कैलेंडर ईयर (CY24) में अब तक 106% का रिटर्न दिया है। इसके एक साल के रिटर्न 123% हैं।
HUDCO
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HUDCO) एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, जो हाउसिंग फाइनेंस और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है। इसके एक साल तक के रिटर्न 86% हैं, जबकि एक साल के रिटर्न 128% हैं।
Oil India
ऑयल इंडिया कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, विकास और उत्पादन के बिजनेस से जुड़ी है। इसके YTD रिटर्न 67% हैं, जबकि एक साल के रिटर्न 68% हैं।
NBCC
पहले जिसे नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) के नाम से जाना जाता था, इसने कैलेंडर ईयर (CY24) में अपने शेयर की कीमत में 72% की बढ़त देखी है। इसके एक साल के रिटर्न 80% हैं।
NALCO
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी (NALCO) एक नवरत्न कंपनी है और देश के सबसे बड़े बॉक्साइट, एल्युमिना, एल्युमिनियम और पावर कॉम्प्लेक्सों में से एक है। इसके CY24 रिटर्न 58% हैं, जबकि इसके एक साल के रिटर्न 95% हैं।
BEL
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) एक और नवरत्न कंपनी है, जो रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है। इसके एक साल के रिटर्न 70% हैं, जबकि YTD रिटर्न 57% हैं।
HAL
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयरों ने YTD आधार पर 49% का रिटर्न दिया है। एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली इस कंपनी ने पिछले 12 महीनों में 56% का रिटर्न दिया है।
IRFC
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IRFC) भारतीय रेलवे और संबंधित संस्थाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इसके सालाना योजना खर्च के एक महत्वपूर्ण हिस्से को फाइनेंसिंग करता है। इसके YTD रिटर्न 48% हैं, जबकि पिछले 12 महीनों के रिटर्न 50% हैं।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।