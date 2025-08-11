शानदार तिमाही नतीजे के बाद फार्मा शेयर में 5% तेजी, स्टॉक स्प्लिट की बड़ी खबर से निवेशकों में जोश

भारत की मशहूर दवा कंपनी Welcure Drugs & Pharmaceuticals Ltd. का शेयर 11 अगस्त 2025 को बीएसई पर ₹10.58 तक पहुंच गया। इस दिन कंपनी का शेयर लगभग 5% ऊपर चला और पूरे दिन अपर सर्किट पर रहा। ये तेजी कंपनी के जून 2025 की तिमाही में बढ़िया नतीजे और स्टॉक स्प्लिट व बोनस शेयर की घोषणा के बाद आई है।

शेयर स्प्लिट और बोनस शेयर का प्लान

कंपनी ने बताया कि 22 अगस्त 2025 को बोर्ड की मीटिंग होगी। इसमें वे एक शेयर को दस शेयरों में स्प्लिट और हर शेयरधारक को उनके पास जितने भी शेयर हैं उतने बराबर बोनस शेयर देने पर चर्चा करेंगे।

कंपनी का मकसद है कि शेयर की खरीद-बिक्री ज्यादा आसान हो और ज्यादा लोग इसमें निवेश कर सकें। अगर बोर्ड मंजूर करता है तो इसके बाद रिकॉर्ड डेट और बाकी जरूरी बातें कंपनी बताएगी।

ट्रेडिंग विंडो बंद

सेबी के नियमों के तहत, कंपनी ने शेयर खरीदने-बेचने वाली खिड़की (ट्रेडिंग विंडो) को तुरंत बंद कर दिया है। यह तब तक बंद रहेगी जब तक बोर्ड की मीटिंग के फैसले की खबर 48 घंटे तक नहीं फैल जाती।

कमाई में जबरदस्त बढ़ोतरी

Welcure Drugs ने इस तिमाही में शानदार कमाई की है। कंपनी की कमाई ₹21.21 करोड़ से बढ़कर ₹299.91 करोड़ हो गई है, जो बहुत बड़ी बढ़त है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार उसने ₹23.29 करोड़ का मुनाफा कमाया है। ये पिछले तिमाही के ₹2.5 करोड़ के मुकाबले बहुत बड़ा उछाल है।

कंपनी का प्रति शेयर कमाई (EPS) भी सुधरी है। ये ₹-0.26 से बढ़कर ₹2.07 हो गई है, जो कंपनी के बेहतर प्रदर्शन को दिखाता है।

क्या है एक्सपर्ट की राय?

विश्लेषक A R Ramachandran का कहना है कि Welcure Drugs का शेयर अभी थोड़ा ऊपर जाने की तरफ है। अगर ये ₹10.86 के रुकावट वाले स्तर को पार कर गया, तो जल्दी ही ये ₹11.89 तक जा सकता है।