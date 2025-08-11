scorecardresearch
शानदार तिमाही नतीजे के बाद फार्मा शेयर में 5% तेजी, स्टॉक स्प्लिट की बड़ी खबर से निवेशकों में जोश

Welcure Drugs & Pharmaceuticals Ltd. के शेयर पर आज अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शानदार तिमाही नतीजे और स्टॉक स्पिलट के एलान के बाद निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई है।

Priyanka Kumari
Delhi,UPDATED: Aug 11, 2025 14:39 IST
Pharma Share
Pharma Share

भारत की मशहूर दवा कंपनी Welcure Drugs & Pharmaceuticals Ltd. का शेयर 11 अगस्त 2025 को बीएसई पर ₹10.58 तक पहुंच गया। इस दिन कंपनी का शेयर लगभग 5% ऊपर चला और पूरे दिन अपर सर्किट पर रहा। ये तेजी कंपनी के जून 2025 की तिमाही में बढ़िया नतीजे और स्टॉक स्प्लिट व बोनस शेयर की घोषणा के बाद आई है।

शेयर स्प्लिट और बोनस शेयर का प्लान

कंपनी ने बताया कि 22 अगस्त 2025 को बोर्ड की मीटिंग होगी। इसमें वे एक शेयर को दस शेयरों में स्प्लिट और हर शेयरधारक को उनके पास जितने भी शेयर हैं उतने बराबर बोनस शेयर देने पर चर्चा करेंगे।

कंपनी का मकसद है कि शेयर की खरीद-बिक्री ज्यादा आसान हो और ज्यादा लोग इसमें निवेश कर सकें। अगर बोर्ड मंजूर करता है तो इसके बाद रिकॉर्ड डेट और बाकी जरूरी बातें कंपनी बताएगी।

ट्रेडिंग विंडो बंद

सेबी के नियमों के तहत, कंपनी ने शेयर खरीदने-बेचने वाली खिड़की (ट्रेडिंग विंडो) को तुरंत बंद कर दिया है। यह तब तक बंद रहेगी जब तक बोर्ड की मीटिंग के फैसले की खबर 48 घंटे तक नहीं फैल जाती।

कमाई में जबरदस्त बढ़ोतरी

Welcure Drugs ने इस तिमाही में शानदार कमाई की है। कंपनी की कमाई ₹21.21 करोड़ से बढ़कर ₹299.91 करोड़ हो गई है, जो बहुत बड़ी बढ़त है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार उसने ₹23.29 करोड़ का मुनाफा कमाया है। ये पिछले तिमाही के ₹2.5 करोड़ के मुकाबले बहुत बड़ा उछाल है।

कंपनी का प्रति शेयर कमाई (EPS) भी सुधरी है। ये ₹-0.26 से बढ़कर ₹2.07 हो गई है, जो कंपनी के बेहतर प्रदर्शन को दिखाता है।

क्या है एक्सपर्ट की राय?

विश्लेषक A R Ramachandran का कहना है कि Welcure Drugs का शेयर अभी थोड़ा ऊपर जाने की तरफ है। अगर ये ₹10.86 के रुकावट वाले स्तर को पार कर गया, तो जल्दी ही ये ₹11.89 तक जा सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
