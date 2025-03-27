scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारPenny Stock : इस स्मॉल कैप कंपनी को अडाणी ग्रुप से मिला ₹10 करोड़ का ऑर्डर, शेयर की कीमत ₹12 से कम

Penny Stock : इस स्मॉल कैप कंपनी को अडाणी ग्रुप से मिला ₹10 करोड़ का ऑर्डर, शेयर की कीमत ₹12 से कम

12 रुपये से कम की कीमत वाला यह छोटू शेयर फोकस में बना हुआ है। दरअसल कंपनी को हाल ही में अडाणी इलेक्ट्रिसिटी से लगभग 10 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 27, 2025 11:53 IST

Penny Stock : गुरुवार को शेयर बाजार में जारी तेजी के बीच आज वायर और केबल सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी Ultracab (India) Ltd का शेयर फोकस में बना हुआ है। दरअसल कंपनी को हाल ही में अडाणी इलेक्ट्रिसिटी से लगभग 10 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। हालांकि शेयर में गिरा 2% से अधिक की गिरावट देखने को मिल रही है। 

क्या है ऑर्डर?

अल्ट्राकैब इंडिया लिमिटेड ने बताया कि उसे LT PVC केबल्स की आपूर्ति के लिए अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड से एक महत्वपूर्ण ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर का साइज 9.70 करोड़ रुपये का है। 

अडाणी इलेक्ट्रिसिटी, अडाणी ट्रांसमिशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो मुंबई की अग्रणी बिजली वितरण यूटिलिटी कंपनी है, जो 400 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैले डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क के साथ मुंबई और उसके उपनगरों में 12 मिलियन से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है।

अल्ट्राकैब भारत में बिजली के तारों और केबलों का अग्रणी निर्माता और निर्यातक है। 

Ultracab Share Price

सुबह 11:28 बजे तक शेयर बीएसई पर 2.19% या 0.23 रुपये गिरकर 10.26 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Ultracab Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 25 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 36 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 32 प्रतिशत से अधिक गिरा है। 

वहीं पिछले 1 साल में स्टॉक 17 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 40 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 55 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

हालांकि पिछले 5 साल में देखें तो शेयर ने 56 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है। 

Ultracab Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अभी तक दो बार डिविडेंड दिया है। सितंबर 2018 में कंपनी ने 0.10 रुपये का डिविडेंड और नवंबर 2017 में भी 0.10 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Ultracab Bonus History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने मार्च 2022 और सितंबर 2016 में 1:2 के रेश्यो में बोनस जारी किया था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 27, 2025