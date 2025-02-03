Penny Stock: कंपनी ने कर दिया एलान, 1600 फीसदी रिटर्न देने वाले स्टॉक में क्या जारी रहेगी तेजी?

Penny Stock: शेयर बाजार में कई पेनी स्टॉक चर्चा में बने रहते हैं। दरअसल,कई बार ब्लूचिप्स कंपनियों की तरह यह शेयर भी निवेशकों को छप्परफाड़ मुनाफा करवाते हैं। शनिवार से निवेशकों की नजर एनबीएफसी कंपनी स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (Standard Capital Markets Ltd) के शेयर पर बनी हुई है।दरअसल, कंपनी ने बड़ा एलान किया। इस एलान के बाद कंपनी के शेयर तेजी के साथ ट्रेड करने लगे। आज 3 बजे के करीब कंपनी के शेयर लगभग 2 फीसदी चढ़कर 0.87 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे।

कंपनी ने किया बड़ा एलान

स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वह स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) का आवंटन करने वाली है। आपको बता दें कि शनिवार को जब कंपनी ने यह जानकारी दी तो शेयर 3 फीसदी तक चढ़ गए।

स्टॉक फाइलिंग के अनुसार कंपनी के बोर्ड ने 2500 गैर-रेटेड, अन लिस्टेड, सुरक्षित एनसीडी के आवंटन को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर 1,00,000 रुपये के इश्यू प्राइस पर मंजूरी दी है। यह आवंटन पिछले एनसीडी जारी करके फंड जुटाने के क्रम में है।

कैसा है शेयर का हाल?

कंपनी के स्टॉक BSE पर लिस्टिड है। कंपनी ने पिछले साल दिसंबर में शेयरधारकों को स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) और बोनस शेयर (Bonus Share) दिया था। BSE Analytics के मुताबिक पिछले तीन सालों में कंपनी के शेयर ने 900 फीसदी का शनादार रिटर्न दिया है। वहीं, पांच सालों में कंपनी के शेयर 1600 फीसदी से अधिक चढ़ गए। वर्तमान में शेयर का 52 वीक हाई 3.52 रुपये और 52 वीक लो 0.81 रुपये है। इसके अलावा कंपनी का मार्केट कैप 147 करोड़ रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।