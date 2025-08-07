scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारबड़ी तैयारी में जुटी फूड कंपनी, शेयर बेचकर जुटाएगी फंड; नया CFO भी होगा नियुक्त

बड़ी तैयारी में जुटी फूड कंपनी, शेयर बेचकर जुटाएगी फंड; नया CFO भी होगा नियुक्त

मशहूर फूड कंपनी Sarveshwar Foods Ltd फंड जुटाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा कंपनी अगले हफ्ते तिमाही नतीजे जारी करेगी।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 7, 2025 12:28 IST
मशहूर फूड कंपनी Sarveshwar Foods Ltd ने अपने कारोबार को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। कंपनी ने बताया है कि वह 11 अगस्त 2025 को बोर्ड मीटिंग करने जा रही है, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे।

इस बैठक में कंपनी पैसा जुटाने, नए CFO की नियुक्ति, और तिमाही कमाई के आंकड़े पेश करने पर चर्चा करेगी।

शेयर बेचकर लाएगी पैसा

Sarveshwar Foods अपने नए प्रोजेक्ट और कामकाज को और आगे बढ़ाने के लिए पैसा जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी मार्केट में नए शेयर जारी कर सकती है। ये शेयर Rights Issue, Preferential Issue या फिर QIP (Qualified Institutional Placement) के जरिए बेचे जा सकते हैं।

अभी यह फैसला बोर्ड की मंजूरी और रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद ही लागू होगा, लेकिन यह साफ है कि कंपनी आने वाले समय में अपने कारोबार का विस्तार करने के मूड में है।

नया CFO चुना जाएगा

इस मीटिंग में Sarveshwar Foods अपने नए मुख्य वित्त अधिकारी (Chief Financial Officer - CFO) को नियुक्त करने जा रही है। इसके लिए श्री आनंद शारदा का नाम सामने आया है।

वह पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उनके पास करीब 19 साल का अनुभव है। उन्होंने पहले Parag Milk Foods, RBL Bank, DCB Bank और Publicis Groupe जैसी बड़ी कंपनियों में काम किया है। कंपनी को उम्मीद है कि उनकी नियुक्ति से आर्थिक कामकाज और भी मजबूत होगा।

अप्रैल-जून की कमाई का होगा एलान

Sarveshwar Foods इस मीटिंग में 30 जून 2025 को खत्म हुई तिमाही के स्टैंडअलोन और कंसॉलिडेटेड अनऑडिटेड नतीजे भी पेश करेगी। यानी कंपनी अपनी ताजा कमाई और मुनाफे के आंकड़े बताएगी।

ट्रेडिंग पर लगी रोक

कंपनी ने जानकारी दी है कि उसने 1 जुलाई 2025 से ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी है। इसका मतलब यह है कि कंपनी से जुड़े लोग इस दौरान शेयर नहीं खरीद या बेच सकते हैं। यह कदम SEBI के नियमों के तहत उठाया गया है ताकि कोई अंदरूनी जानकारी का गलत इस्तेमाल न कर सके।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
