Stock to BUY: वाटर सप्लाई और मैनेजमेंट करने वाली कंपनी वीए टेक वाबैग लिमिटेड (VA Tech Wabag Ltd) के शेयरों में 27% की जबरदस्त रैली आ सकती है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज (Axis Securities) ने इस शेयर पर आज अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए यह बड़ी भविष्यवाणी की है।

फिलहाल खबर लिखे जानें तक स्टॉक सुबह 11:44 बजे तक एनएसई पर 0.14% या 2.10 रुपये गिरकर 1,507.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.19% या 2.85 रुपये टूटकर 1506.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

VA Tech Wabag पर Axis Securities की रिपोर्ट

ब्रोकरेज फर्म ने अपने रिपोर्ट में कहा कि दुनियाभर में बढ़ती महंगाई, करेंसी की उठापटक और भू-राजनीतिक तनाव जैसे चुनौतीपूर्ण हालात के बीच VA Tech WABAG ने FY25 (वित्त वर्ष 2024-25) में मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी ने करीब ₹5,700 करोड़ के नए ऑर्डर हासिल किए, जिससे उसका कुल ऑर्डर बुक बढ़कर ₹13,667 करोड़ हो गया, जो पिछले साल के मुकाबले 21% ज्यादा है।

WABAG ने अलग-अलग देशों में जटिल वाटर प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया, साथ ही कम निवेश वाले मॉडल और तकनीक-आधारित, ज्यादा मुनाफे वाले क्षेत्रों पर ध्यान बनाए रखा।

एक्सिस सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा कि कंपनी का लक्ष्य है कि उसका ऑर्डर बुक उसकी कुल बिक्री का तीन गुना हो और अगले 3 से 5 वर्षों में उसकी बिक्री हर साल लगभग 15% से 20% तक बढ़े।

कंपनी अपनी बिक्री का हिस्सा इस तरह रखना चाहती है: 50% से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स से, 30% औद्योगिक ग्राहकों से, 20% संचालन और रखरखाव (O&M) से, और EPC प्रोजेक्ट्स का लगभग एक-तिहाई हिस्सा EP प्रोजेक्ट्स होगा। इससे कंपनी के मुनाफे में सुधार होने की उम्मीद है।

इसलिए, कंपनी का EBITDA और PAT का बढ़ना उसकी बिक्री से तेज होगा, और EBITDA मार्जिन 13% से 15% के बीच रहने की संभावना है। FY25 के अंत तक कंपनी के पास लगभग ₹13,700 करोड़ का मजबूत ऑर्डर बुक था।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि हम कंपनी के लंबे समय के लिए पॉजिटिव हैं क्योंकि इस सेक्टर में आने वाले समय में पॉजिटिव माहौल बना रहेगा और WABAG इस अवसर का पूरा फायदा उठा सकती है। कंपनी ऐसे प्रोजेक्ट्स चुन रही है जिनमें भुगतान का जोखिम कम हो और मुनाफा अच्छा हो, ताकि उसकी बिक्री की गुणवत्ता सुधरे।

27% ऊपर जा सकता है शेयर

एक्सिस सिक्योरिटीज ने BUY कॉल देते हुए कहा कि हमने कंपनी का वैल्यूएशन FY27 के अनुमानित EPS के 21 गुना करके ₹1,920 प्रति शेयर रखा है, जो मौजूदा बाजार कीमत से 27% ऊपर है।

कंपनी ने 6 अगस्त के भाव 1510 रुपये को करंट मार्केट प्राइस माना है।