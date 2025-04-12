Penny Stock: सिर्फ ₹1 में शेयर और 855% का रिटर्न, कंपनी ला रही है ₹49 करोड़ का Rights Issue

Remedium Lifecare Limited ने अपने शेयरहोल्डर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने Bombay Stock Exchange (BSE) से अपने Rights Issue को लेकर मंजूरी हासिल कर ली है। इस राइट्स इश्यू के जरिए कंपनी ₹49.19 करोड़ जुटाने वाली है। खास बात ये है कि इस राइट्स इश्यू में कंपनी अपने शेयर केवल ₹1 प्रति शेयर की कीमत पर दे रही है।

₹1 में मिलेगा शेयर

Remedium Lifecare का राइट्स इश्यू 15 अप्रैल 2025 को रिकॉर्ड किया जाएगा। इस दिन जिन लोगों के पास कंपनी के शेयर होंगे, वही इस राइट्स इश्यू का फायदा उठा सकेंगे। कंपनी 1 रुपये के भाव पर 49.19 करोड़ शेयर जारी करेगी। शेयर होल्डर्स को हर 50 शेयर पर 61 नए शेयर मिलेंगे। यानी कंपनी सस्ते दामों पर ज्यादा शेयर देने जा रही है।

क्यों ला रही है कंपनी राइट्स इश्यू?

कंपनी इस राइट्स इश्यू से मिले पैसे का इस्तेमाल अपनी फैक्ट्री को बढ़ाने, रिसर्च और नए प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए करेगी। इसके अलावा कंपनी का फोकस इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना नेटवर्क बढ़ाने पर है। कंपनी ने फरवरी 2025 में UK की एक बड़ी फार्मा कंपनी के साथ ₹182.7 करोड़ का एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इससे कंपनी को इंटरनेशनल डिमांड का फायदा मिलेगा।

कंपनी का शानदार प्रदर्शन

Remedium Lifecare ने बीते साल जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। FY24 में कंपनी की इनकम 698% बढ़कर ₹4,062.80 करोड़ हो गई और प्रॉफिट 504% उछलकर ₹32.72 करोड़ हो गया। तीसरी तिमाही में कंपनी ने ₹38.15 करोड़ की बिक्री की थी और इससे ₹0.76 करोड़ का मुनाफा हुआ। वहीं, पिछले वित्त वर्ष के 9 महीनों में ₹140.93 करोड़ की बिक्री और ₹4.18 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ।

निवेशकों की हिस्सेदारी

कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी केवल 1.11% है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास 98.89% हिस्सा है। यानी यह एक पब्लिक डोमिनेटेड कंपनी है। इस कंपनी का ROE 123% और ROCE 100% है, जो किसी भी निवेशक के लिए अच्छे संकेत हैं।

5 साल में दिया 855% का रिटर्न

अगर आपने 5 साल पहले इस कंपनी में निवेश किया होता, तो आपकी पूंजी 855% बढ़ चुकी होती। शेयर की कीमत ₹0.20 से बढ़कर ₹2.14 हो चुकी है। इस माइक्रो-कैप स्टॉक ने शानदार मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और निवेशकों की नजर में बना हुआ है।