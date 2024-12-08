scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार₹4 से सीधा ₹730 की छलांग, इस पेनी स्टॉक ने कर दिया कमाल!

₹4 से सीधा ₹730 की छलांग, इस पेनी स्टॉक ने कर दिया कमाल!

यह मल्टीबैगर स्टॉक पिछले एक साल से बेस बिल्डिंग मोड में रहा है। इस मल्टीबैगर पेंनी स्टॉक ने एक महीने में कोई रिटर्न नहीं दिया, जबकि पिछले 6 महीनों में इस स्मॉल-कैप मल्टीबैगर स्टॉक ने लगभग 16 प्रतिशत का नुकसान उठाया।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 8, 2024 08:18 IST

यह मल्टीबैगर स्टॉक पिछले एक साल से बेस बिल्डिंग मोड में रहा है। इस मल्टीबैगर पेंनी स्टॉक ने एक महीने में कोई रिटर्न नहीं दिया, जबकि पिछले 6 महीनों में इस स्मॉल-कैप मल्टीबैगर स्टॉक ने लगभग 16 प्रतिशत का नुकसान उठाया।

YTD के आधार पर शेयर की कीमत में लगभग 8 प्रतिशत की गिरावट आई है। 2024 में इस सुस्त प्रदर्शन के बावजूद शेयर लॉन्गटर्म निवेशकों के लिए संपत्ति बनाने वाले स्टॉक्स में से एक हैं। एक साल में इस भारतीय मल्टीबैगर स्टॉक ने अपने निवेशकों को 6 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है।

advertisement

पिछले तीन वर्षों में, प्रवेज़ शेयर की कीमत ₹139 से ₹730 तक बढ़ी है, जो 5.25 गुना वृद्धि है। इसी तरह, पिछले पांच वर्षों में, इस मल्टीबैगर स्टॉक की कीमत ₹4.34 प्रति शेयर से बढ़कर ₹730 प्रति शेयर हो गई, और लगभग 15,700 प्रतिशत का रैली देखा गया।

निवेश पर रिटर्न
शेयर के इतिहास से संकेत के आधार पर अगर एक निवेशक ने इस मल्टीबैगर स्टॉक में एक महीने पहले ₹1 लाख का निवेश किया होता, तो उसका ₹1 लाख लगभग उसी स्तर पर बना रहता। यदि निवेशक ने 6 महीने पहले ₹1 लाख का निवेश किया होता, तो उसका ₹1 लाख ₹84,000 में बदल गया होता। इसी तरह, यदि निवेशक ने 2024 की शुरुआत में ₹1 लाख का निवेश किया होता, तो उसका ₹1 लाख ₹92,000 में बदल गया होता।

अगर किसी निवेशक ने तीन साल पहले इस मल्टीबैगर स्टॉक में ₹1 लाख का निवेश किया होता, तो उसका ₹1 लाख ₹5.25 लाख में बदल जाता। हालांकि, अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले इस पेंनी स्टॉक में ₹1 लाख का निवेश किया होता और वह पूरे समय तक निवेशित रहता, तो ₹1 लाख की राशि ₹1.68 करोड़ में बदल जाती।

यह मल्टीबैगर स्टॉक केवल BSE पर सूचीबद्ध है, और शुक्रवार को इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 58,763 था। इस स्मॉल-कैप मल्टीबैगर स्टॉक का शुक्रवार को मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹1,669 करोड़ था। इसका 52 वीक हाई ₹1,300 प्रति शेयर है, जबकि इसका 52 वीक लो ₹627.10 प्रति शेयर है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 8, 2024