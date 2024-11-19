रिजल्ट आते ही ₹11 का शेयर बना रॉकेट! Amazon, FirstCry और Hamleys जैसे क्लाइंट्स, FIIs की भी हिस्सेदारी

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ाररिजल्ट आते ही ₹11 का शेयर बना रॉकेट! Amazon, FirstCry और Hamleys जैसे क्लाइंट्स, FIIs की भी हिस्सेदारी

एक ऐसा पेनी स्टॉक जिसके रणनीतिक साझेदार Amazon, FirstCry और Hamleys है। इस कंपनी के शेयरों में सितंबर तिमाही के नतीजे पेश करने के बाद बंपर तेजी देखने को मिली है और इंट्रा डे के दौरान शेयर में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट भी लगा।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 19, 2024 17:08 IST
रिजल्ट आते ही ₹11 का शेयर बना रॉकेट!

एक ऐसा पेनी स्टॉक जिसके रणनीतिक साझेदार Amazon, FirstCry और Hamleys है। इस कंपनी के शेयरों में सितंबर तिमाही के नतीजे पेश करने के बाद बंपर तेजी देखने को मिली है और इंट्रा डे के दौरान शेयर में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट भी लगा।  

शेयर का नाम OK Play India Ltd.है। मंगलवार को BSE पर शेयर ₹11.25 के भाव पर खुला, जो पिछले बंद ₹10.99 से 2% अधिक थे। इसके बाद OK Play के शेयरों ने ₹11.53 तक की ऊँचाई हासिलकी, जो लगभग 5% की बढ़ोतरी दर्शाता है और यह शेयर की अपर सर्किट लिमिट भी है।

बिजनेस मॉडल 

OK Play India Limited प्लास्टिक मोल्डेड प्रोडक्ट्स के निर्माण में लगी हुई है और इसकी दो प्रमुख बिजनेस सेगमेंट हैं, जिसमें खिलौने और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स शामिल हैं। OK Play के मुताबिक उसने प्रमुख रिटेलर्स जैसे Amazon, FirstCry और Hamleys के साथ रणनीतिक साझेदारी है। जिससे कंपनी की बाजार में उपस्थिति मजबूत होने की संभावना है और हाई सेल्स वॉल्यूम को बढ़ावा मिलेगा।

कैसे रहे नतीजे?

OK Play India के Q2 रिजल्ट्स को देखें तो नेट प्रॉफिट ₹30 लाख रहा, जो पिछले साल के ₹40 लाख से लगभग 25% कम है। इस गिरावट का कारण ज्यादा टैक्स भी रहा। हालाँकि, कंपनी का Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) ₹8.1 करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹7.9 करोड़ से 2.5% अधिक है। EBITDA मार्जिन 21.77% रहा, जो पिछले साल की तुलना में 177 बेसिस प्वाइंट्स का सुधार दर्शाता है। कंपनी के जरिए जारी रिपोर्ट में ऑपरेशन्स से रेवेन्यू ₹37.9 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही से 6% कम हैं, जबकि पिछले साल यह ₹40.3 करोड़ था।

OK Play India ने कहा कि वह अपने उत्पादन क्षमता विस्तार में किए गए बड़े निवेशों से प्रॉफिट हासिल करने के लिए ट्रैक पर है और इसके परिणाम Q4 से सामने आने की उम्मीद है। OK Play की गाइडेंस के मुताबिक FY25 की चौथी तिमाही से मजबूत बिजनेस बढ़ोतरी शुरू होने की संभावना है, जो बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता और बिक्री से प्रेरित होगी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 19, 2024