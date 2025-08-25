scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारPenny Stock: सिर्फ 12 महीने में 27% रिटर्न का मौका, इस आईटी कंपनी पर ब्रोकरेज हाउस ने लगाया बड़ा दांव

Penny Stock: सिर्फ 12 महीने में 27% रिटर्न का मौका, इस आईटी कंपनी पर ब्रोकरेज हाउस ने लगाया बड़ा दांव

Kellton Tech के शेयर पर ब्रोकरेज हाउस खांदवाला सिक्योरिटीज ने रिपोर्ट जारी किया है। आर्टिकल में स्टॉक का लेटेस्ट टारगेट प्राइस जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 25, 2025 13:30 IST
Kellton Tech Solutions
Kellton Tech Solutions

शेयर बाजार में इन दिनों टैरिफ, और ग्लोबल भू-राजनीतिक टेंशन की वजह से उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। सोमवार के कारोबारी सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इस तेजी के बीच कुछ पेनी स्टॉक (Penny Stock) भी फोकस में है। टेक कंपनी Kellton Tech के शेयर पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट आ गई है। 

advertisement

बता दें कि आज कंपनी के शेयर ₹26.01 पर खुले थे और थोड़ी देर में ₹26.30 के हाई लेवल पर पहुंच गया। दोपहर 1.30 बजे के करीब शेयर आधे फीसदी की तेजी के साथ ₹25.94 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। 

ब्रोकरेज हाउस खांदवाला सिक्योरिटीज ने Kellton Tech को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है और इसे एक Strong Buy बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी आने वाले सालों में तेजी से बढ़ सकती है। अनुमान है कि 2025 से 2027 के बीच इसका रेवेन्यू करीब 14% और मुनाफा (PAT) लगभग 27% की दर से बढ़ेगा। कंपनी के हालिया नतीजे भी अच्छे रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (Q1FY26) में इसका रेवेन्यू सालाना आधार पर 12.8% बढ़ा और मुनाफा 13.5% ऊपर गया।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 2027 तक बढ़कर 18.7% तक जा सकता है, जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड (ROCE) 20.5% तक पहुंच सकता है। बैलेंस शीट भी मजबूत हो रही है क्योंकि इसका डेट/इक्विटी अनुपात घटकर 0.17 तक आ गया है।

इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में अपना नया KAI – Agentic AI Platform लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म को लेकर कंपनी को भारत और विदेश से नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हैं। अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास अभी लगभग 10 महीने का ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है, यानी आने वाले समय में रेवेन्यू का पाइपलाइन भी मजबूत है।

ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी का टारगेट प्राइस ₹32.85 तय किया है, जो मौजूदा भाव से लगभग 27% ज्यादा है और यह लक्ष्य अगले 12 महीनों में पूरा हो सकता है।

शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक महीने में शेयर में 19 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं, 2025 में अब तक स्टॉक 17 फीसदी गिरा है। एक साल में शेयर ने 21 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, लॉन्ग टर्म में शेयर ने शानदार रिटर्न दिया है। स्टॉक ने पांच साल में 335 फीसदी का बंपर रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 25, 2025