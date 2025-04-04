Penny Stock: कोई नहीं बेच रहा 50 पैसे वाला ये पेनी स्टॉक! 1 पर 1 फ्री शेयर दे रही कंपनी - आज है बड़ी डेट

Penny Stock: शेयर बाजार में जारी भारी गिरावट के बीच आज 50 पैसे वाले पेनी स्टॉक में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक करीब 4% चढ़कर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी ग्रो के मुताबिक इस शेयर का फिलहाल कोई सेलर नहीं है इसलिए अभी निवेशक इसे खरीद नहीं पा रहे हैं और स्टॉक फिलहाल 3.85% चढ़कर स्थिर है।

दरअसल कंपनी ने हाल ही में बोनस शेयर जारी करने का ऐलान किया था जिसकी आज RECORD DATE है। इसका मतलब अगर आज के दिन तक आपके डीमैट खाते में कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको बोनस शेयर का लाभ जरूर देगी।

जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है KBC Global Ltd. रियल एस्टेट सेक्टर की ये स्मॉल कैप कंपनी 1:1 के रेश्यो में बोनस दे रही है। इसका मतलब निवेशकों को हर 1 शेयर के बदले 1 शेयर फ्री में मिलेगा। सुबह 11:11 बजे तक कंपनी के 70,482 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ था।

KBC Global Bonus History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अगस्त 2021 में 4:1 के रेश्यो में बोनस जारी किया था।

KBC Global Share Price

सुबह 11:39 बजे तक शेयर बीएसई और एनएसई पर 3.85% या 0.02 रुपये चढ़कर 0.54 रुपये पर है।

KBC Global Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 8 प्रतिशत चढ़ा है। हालांकि पिछले 1 महीने में शेयर 3 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 39 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 50 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 44 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 90 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 56 प्रतिशत से अधिक गिरा है।

KBC Global Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अगस्त 2021 और फरवरी 2021 में 0.050 रुपये का डिविडेंड दिया था।