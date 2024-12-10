4 रुपए का स्टॉक बना रॉकेट! FIIs के पास 2 लाख से ज्यादा शेयर, LIC का भी निवेश

4 रुपए का एक ऐसा स्टॉक जिसमें बंपर तेजी देखने को मिल रही है। इस शेयर ने लंबे समय में अपने निवेशकों को शानदार मुनाफा दिया है। इस कंपनी का नाम Integra Essentia ltd. यानि IEL है। स्टॉक में यह तेजी हाल ही में कंपनी को मिला एक बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद देखी जा रही है।

इस कंपनी में इंश्योरेंस सेक्टर की दिग्गज सरकारी कंपनी LIC ने भी भारी निवेश किया है। मंगलवार यानि 10 दिसंबर को इंटीग्रा एसेंशिया के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई और 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा। पिछले एक हफ्ते में स्टॉक में जोरदार तेजी देखी गई है और यह 10 प्रतिशत से अधिक चढ़ा। पिछले दिन भी यानि सोमवार को स्टॉक में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा था।

मिला बड़ा ऑर्डर

इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड को घरेलू संस्थाओं जैसे Sarveshwar Foods Limited, Sarveshwar Overseas Limited, Shri Arihant Agro Industries, Ayush International, Sparsh Cashew Industries Private Limited, and Desi Construction Private Limited से अपने एग्रो और इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार के लिए ₹280 मिलियन का बड़ा ऑर्डर मिला है। यह उपलब्धि कंपनी की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को दर्शाती है, जो बार-बार मिलने वाले बड़े ऑर्डरों से साबित होती है।

LIC ने किया निवेश

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पास Integra Essentia में 1.06% हिस्सेदारी है और कंपनी के पास 97,19,832 शेयर हैं। सितंबर 2024 तक Integra Essentia में प्रमोटर की हिस्सेदारी 15.98% थी, जबकि FII/FPI की हिस्सेदारी 0.13% थी।

शेयर की कीमत इतिहास

बीएसई एनालिटिक्स के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी के शेयरों में पिछले 3 महीनों में 15% की गिरावट आई है, जबकि इस साल अब तक स्टॉक 7% से अधिक गिरा है। निवेशकों को पिछले एक साल में 12% से अधिक, और तीन साल में 441% से अधिक का रिटर्न मिला है। पिछले 5 और 10 साल में कंपनी ने निवेशकों को क्रमशः 1058% और 950% से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।