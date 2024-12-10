₹2 के Penny Stock में थम नहीं रहा Upper Circuit, हॉलीवुड में विस्तार का प्लान, FIIs की भी होल्डिंग

scorecardresearch
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 10, 2024 10:55 IST

पेनी स्टॉक Thinkink Picturez में बंपर तेजी देखी जा रही है। शेयरों में मंगलवार को भी अपर सर्किट और सोमवार को भी ये ही स्थिति देखने को मिली। इंट्रा डे के दौरान 5 प्रतिशत अपर सर्किट के साथ भाव 2.03 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गया। जबकि सोमवार, 9 दिसंबर को ₹1.94 पर अपर सर्किट लगाया, जो पिछले बंद ₹1.85 से ऊपर था। यह लगातार तीसरा दिन है जब कंपनी के शेयरों में उछाल देखा गया। 

दरअसल शेयर में तेजी का कारण बोनस शेयर और 100% डिविडेंड की घोषणा की अटकलों बताई जा रही हैं। कंपनी ने 5 दिसंबर को एक एक्सचेंज फाइलिंग में यह सूचना दी कि 16 दिसंबर को आयोजित होने वाली बोर्ड बैठक में बोनस शेयर और डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। इस खबर के चलते निवेशकों का ध्यान इस Penny Stock पर बढ़ गया है।

बोनस शेयर और डिविडेंड 
Thinkink Picturez ने घोषणा की है कि कंपनी 1:2 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने की योजना पर विचार कर रही है। इसका मतलब है कि प्रत्येक शेयरधारक को उनके पास मौजूद हर एक शेयर पर दो अतिरिक्त शेयर मिलेंगे। इस कदम न सिर्फ शेयरधारकों को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया जा रहा है, बल्कि बाजार में स्टॉक की लिक्विडिटी बढ़ाने के उद्देश्य से भी है। कंपनी का कहना है कि यह उनके शेयरधारकों के प्रति प्रतिबद्धता और भरोसे को दर्शाता है।

इसके साथ ही, कंपनी अपने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर 100% डिविडेंड की घोषणा करने पर भी विचार कर रही है। यह शेयरधारकों के लिए अतिरिक्त आय का अवसर प्रदान करेगा और कंपनी की वित्तीय मजबूती को भी उजागर करता है।

हॉलीवुड में विस्तार की योजना
Thinkink Picturez ने अपनी भविष्य की योजनाओं के तहत ग्लोबल एंटरटेनमेंट मार्केट में कदम रखने की तैयारी की है। कंपनी का उद्देश्य हॉलीवुड में सिनेमैटिक यूनिवर्स जेनरेट के लिए काम करना है। यह रणनीतिक विस्तार वैश्विक दर्शकों की मांग को पूरा करने और कंपनी की क्रिएटिव क्षमता को बेहतर तरीके से उपयोग करने पर केंद्रित होगा।

कंपनी में FIIs यानि विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 2.55% है। जबकि बाकी बची होल्डिंग पब्लिक की 97.43% है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।


 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
