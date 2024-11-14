scorecardresearch
इस ₹12 के स्टॉक ने बाजार में मचाया गदर! FIIs भी हैं बड़े खरीदार

एक ऐसा पेनी स्टॉक जिसने निवेशकों कम वक्त मेंअच्छे रिटर्न दिए हैं। इस स्टॉक को लेकर बायर हमेशा एक्टिव रहते हैं। यहां बात हो रही है मिनरल्स और माइनिंग कंपनी Gujarat Toolroom Ltd की। इतना ही नहीं इस स्टॉक में विदेशी निवेशकों की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। अब इस स्टॉक में बंपर तेजी देखने को मिल रही है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 14, 2024 08:39 IST
एक ऐसा पेनी स्टॉक जिसने निवेशकों कम वक्त मेंअच्छे रिटर्न दिए हैं। इस स्टॉक को लेकर बायर हमेशा एक्टिव रहते हैं। यहां बात हो रही है मिनरल्स और माइनिंग कंपनी Gujarat Toolroom Ltd की। इतना ही नहीं इस स्टॉक में विदेशी निवेशकों की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। अब इस स्टॉक में बंपर तेजी देखने को मिल रही है।

क्यों भाग रहा है स्टॉक?

कंपनी की इस तगड़ी ग्रोथ का मुख्य कारण Q2 FY25 में उसका शानदार रेवेन्यू और प्रॉफिट प्रदर्शन रहा। सितंबर 2024 में समाप्त तिमाही के नतीजों में Gujarat Toolroom Ltd ने 73 प्रतिशत की Revenue Growth दर्ज की, जो ₹157 करोड़ से बढ़कर ₹271 करोड़ हो गई। पिछली तिमाही Q1 FY25 से भी रेवेन्यू 3% बढ़ा।

स्टॉक की चाल की बात की जाए तो महज 6 महीने की अवधि में निवेशकों को 95 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है. वहीं, एक साल के बात करें तो, निवेशकों का पैसा 3 गुना हो गया है. यानी 200 प्रतिशत से अधिक का मुनाफा दिया है।

शेयर होल्डिंग पैटर्न

अक्टूबर 2024 तक Gujarat Toolroom Ltd के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी शून्य है। वहीं, Foreign Institutional Investors (FIIs) के पास 27.15% हिस्सेदारी है, जबकि Domestic Institutional Investors के पास केवल 0.10% और रिटेल निवेशकों के पास 72.75% हिस्सेदारी है।

फंडामेंटल्स

बता दें कि इस पेनी स्टॉक फंडामेंट मजूबत है, इसलिए ये निवेशकों की नजर में बना हुआ है. इसके बुक वैल्यू की बात करें तो, लगभग 209 रुपये है, जिसकी वजह से इसमें तेजी दर्ज की जा रही है. 5paisa के मुताबिक, Taparia Tools का डिविडेंड यील्ड 30 प्रतिशत है. बता दें कि कंपनी ने 21 मई 2024 को 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयरों पर 200% या 20 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड एलान किया था, जिसके लिए रिकोर्ड डेट 22 जुलाई 2024 थी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
