PDP Shipping Projects IPO: पैसा लगाने का आज आखिरी दिन! चेक करें सब्सक्रिप्शन स्टेटस और लेटेस्ट Grey Market Premium

PDP Shipping Projects IPO: लॉजिस्टिक्स सेक्टर की कंपनी PDP Shipping & Projects Limited के आईपीओ को सब्सक्राइब करने का आज आखिरी दिन है। BSE SME पर लिस्ट होने वाले यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है जहां कंपनी 9.37 लाख इक्विटी शेयरों की पेशकश करेगी।

इस SME आईपीओ का साइज 12.65 करोड़ रुपये है। चलिए जानते हैं अब इस आईपीओ का कितना सब्सक्रिप्शन मिला है और क्या है इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) और अन्य आईपीओ डिटेल्स।

PDP Shipping Projects IPO Subscription Status

12 मार्च दोपहर 1 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक इस एसएमई आईपीओ को निवेशकों से कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं मिली है। Qualified Institutional Buyers (QIB) से इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है, वहीं Non-Institutional Investor (NII) ने इस आईपीओ को 0.18 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है और Retail Individual Investor ने इस ऑफर को 1.17 गुना सब्सक्राइब किया है। इस आईपीओ को अब तक कुल 0.64 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

PDP Shipping Projects IPO Dates

यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 10 मार्च को खुला था जो आज यानी 12 मार्च 2025 को बंद हो रहा है।

PDP Shipping Projects IPO Price

इस आईपीओ का फिक्स प्राइस 135 रुपये का है।

PDP Shipping Projects IPO Lot Size

इस आईपीओ का लॉट साइज 1000 शेयरों का है। इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम 1,35,000 रुपये का निवेश करना होगा।

PDP Shipping Projects IPO Allotment Date

इस आईपीओ का अलॉटमेंट गुरुवार 13 मार्च को हो सकता है।

PDP Shipping Projects IPO GMP

ग्रे मार्कट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का जीएमपी 0 रुपये है। इस हिसाब से इस आईपीओ की लिस्टिंग इसके आईपीओ प्राइस 135 रुपये पर ही होने की संभावना है।

PDP Shipping Projects के बारे में

कंपनी समुद्री/हवाई माल ढुलाई, कस्टम क्लीयरेंस और प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स सहित पूरी लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रदान करता है। कंपनी समुद्र, वायु, सड़क, रेल और मल्टी-मॉडल विकल्पों के माध्यम से ग्लोबल कार्गो परिवहन प्रदान करती है।