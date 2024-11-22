Paytm shares पर ब्रोकरेज ने कही बड़ी बात! 5 दिनों में 20 प्रतिशत भागा शेयर

पेमेंट्स एग्रीगेटर Paytm Ltd. की पेरेंट कंपनी One 97 Communications Ltd. के शेयर शुक्रवार को 8% तक चढ़ गए, जिससे यह लगातार पांचवें सत्र में अपनी बढ़त बढ़ा रहे हैं। इस पांच-दिन की बढ़ोतरी के बाद स्टॉक अब अपने 52 वीक हाई के करीब पहुंच गया है।

पेटीएम के शेयरों में इन 5 ट्रेडिंग सत्रों में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 23 नवंबर को पिछले साल इस स्टॉक ने ₹927 का उच्चतम स्तर छुआ था। इसके बाद अगले तीन महीनों में इसमें गिरावट आई।

इसके पेमेंट्स बैंक से संबंधित रेग्युलेटरी कार्रवाई ने पेटीएम के शेयरों को और नीचे ला दिया था और स्टॉक ₹310 के ऑल-टाइम लो तक गिर गया था। जिसके बाद यह लगातार ऊपर की और बढ़ रहा है। इस स्टॉक ने अक्टूबर में इस साल के लिए ईयर टू डेट (YTD) आधार पर पॉजिटिव रिटर्न दिया।

ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने हाल ही में पेटीएम पर अपना "आउटपरफॉर्म" रेटिंग बनाए रखा है, लेकिन स्टॉक पर अपना टारगेट प्राइस ₹750 से बढ़ाकर ₹1,000 कर दिया है। बर्नस्टीन ने अपनी नोट में लिखा कि पेटीएम पर चर्चाएं अब सर्वाइवल रिस्क रहने के जोखिमों से बढ़कर बुल और बेयर केस पर आ गई हैं। पेटीएम के लिए अपनी आधारभूत EPS (अर्निंग्स पर शेयर) अनुमानों में लगभग 100 प्रतिशत की अपसाइड देख रहे हैं। हालांकि एक बेयर केस में, बर्नस्टीन के मुताबिक पेटीएम के पेमेंट मार्जिन पर दबाव आ सकता है और लोन डिस्ट्रिब्यूशन की बढ़ोतरी सुस्त रह सकती है।

पेटीएम पर कवरेज रखने वाले 18 विश्लेषकों में से सात ने स्टॉक पर "बाय" रेटिंग दी है, 6 ने "होल्ड" कहा है, जबकि 5 ने "सेल" की सिफारिश की है। पेटीएम के शेयर वर्तमान में ₹905.6 पर 7.1% ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। यह स्टॉक अभी भी ₹2,150 के अपने IPO वैल्यू से 58% नीचे ट्रेड कर रहा है। पेटीएम ने 2021 में अपने स्टॉक मार्केट डेब्यू किया था और अगले हफ्ते ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट में भी डेब्यू करेगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

