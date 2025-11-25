टीवीएस, बजाज जैसी कंपनी को ऑटो पार्ट्स सप्लाई करने वाली कंपनी ने यूपी सरकार के साथ किया बड़ा करार - दौड़ा शेयर

Auto Stock: बजाज, कावासाकी, होंडा, टीवीएस, महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, रॉयल एनफील्ड जैसी बड़ी कंपनियों को ऑटो पार्ट्स सप्लाई करने वाली कंपनी, पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Pavna Industries Limited) का स्टॉक आज 2 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है।

सुबह 10:36 बजे तक शेयर बीएसई और एनएसई पर 2.37% या 0.73 रुपये चढ़कर 31.52 रुपये पर कारोबार कर रहा था। कंपनी ने बीते सोमवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने बताया की उसने 24 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक एमओयू (MoU) साइन किया है। इस MoU का मकसद अगले 3 से 5 साल में 250 करोड़ रुपये का निवेश करना है। साथ ही कंपनी इस प्रोजेक्ट में लगभग 500 लोगों को रोजगार देने की योजना रखती है।

इस एमओयू के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार कंपनी को राज्य में प्रोजेक्ट स्थापित करने में हर तरह की मदद करेगी। इसमें जरूरी परमिशन, रजिस्ट्रेशन, मंजूरियां और अन्य क्लियरेंस दिलाने में सहयोग शामिल है।

इसके अलावा, कंपनी को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले इंसेंटिव और लाभ दिलाने में भी मदद की जाएगी।

Pavna Industries Q2 Results

कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट 53.65% गिरकर ₹1.27 करोड़ रह गया, जबकि पिछले साल सितंबर 2024 की तिमाही में यह ₹2.74 करोड़ था। कंपनी की बिक्री भी 11.44% घटकर ₹74.15 करोड़ रह गई, जो पिछले साल ₹83.73 करोड़ थी।

ऑपरेटिंग स्तर पर भी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का OPM (Operating Profit Margin) 12.62% से घटकर 9.40% रह गया। वहीं, PBDT 20% गिरकर ₹7.99 करोड़ से ₹6.39 करोड़ हो गया। PBT भी 39% गिरकर ₹4.67 करोड़ से ₹2.87 करोड़ रह गया।

पावना इंडस्ट्रीज के बारे में

पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शुरुआत 19 अप्रैल 1994 को हुई थी। यह कंपनी अलग-अलग तरह के वाहनों के लिए भरोसेमंद और बेहतरीन क्वालिटी के ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने का काम करती है।

कंपनी के ग्राहक देश की जानी-मानी OEMs (Original Equipment Manufacturers) हैं, जो पैसेंजर व्हीकल, टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, हेवी और लाइट कमर्शियल व्हीकल, और ऑफ-रोड व्हीकल जैसे सेगमेंट में काम करती हैं।

कंपनी के क्लाइंट की बात करें तो इनमें बजाज, कावासाकी, होंडा, टीवीएस, महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, रॉयल एनफील्ड, अशोक लीलैंड, महिंद्रा व्हील्स, आयशर मोटर्स, टॉर्क मोटर्स, रिवोल्ट, महिंद्रा इलेक्ट्रिक और कई दूसरी बड़ी कंपनियां शामिल हैं।