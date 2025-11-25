इस EV स्टॉक ने दिया 5 साल में 6500% से भी ज्यादा रिटर्न! अब दी ये बड़ी जानकारी - शेयर प्राइस अभी भी ₹50 से कम

EV Stock: पांच साल में 6500% से भी ज्यादा का तगड़ा रिटर्न देने वाली स्मॉल कैप ईवी कंपनी Mercury Ev-Tech Ltd के शेयरों में जहां कल 14 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखने को मिली थी वहीं आज स्टॉक 4 प्रतिशत गिरकर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का मार्केट कैप 755.33 करोड़ रुपये है।

सुबह 10:24 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 4.01% या 1.65 रुपये गिरकर 39.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बीएसई पर मौजूद डेटा के मुताबिक सुबह 10:14 बजे तक कंपनी के 6,89,868 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

बीते सोमवार को कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि Mercury Ev-Tech Limited दक्षिण भारत में अपना नेटवर्क बढ़ा रही है। कंपनी ने डीलरशिप मॉडल के तहत तीन नए शोरूम शुरू किए हैं। ये शोरूम:

Sri Balamurgan Spare Parts: D.No. 9/2020, पोलूर रोड, देविकापुरम, चेटपट तहसील, तिरुवन्नामलाई जिला - 606902

MRM Tractors and Enterprise: No. 14/9/C1B, पोननेरी बायपास, रानी महल के पास, विरुधाचलम – 606003, कुड्डालोर जिला, तमिलनाडु

VL EV Auto Hub: विजयलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, No.1 GST रोड, सिरुनागलूर, न्यू मेलमरुवथूर, मंदरंतकम तहसील, चेंगलपट्टू जिला – 603319

एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक इन शोरूम का उद्घाटन कंपनी की विस्तार रणनीति का हिस्सा है। इससे बाजार में Mercury Ev-Tech की मौजूदगी और पहुंच और मजबूत होने की उम्मीद है।

5 साल में 6500% से भी ज्यादा रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में 6 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। वहीं पिछले 1 साल में शेयर 60 प्रतिशत गिरा है।

हालांकि पिछले 3 साल के दौरान स्टॉक 496 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 6591 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।