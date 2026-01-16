शेयर बाजार में तेजी के बीच 5% दौड़ा ये स्मॉल कैप ऑटो स्टॉक - टीवीएस, बजाज जैसे बड़ी कंपनियां हैं इसकी क्लाइंट

Auto Stock: शुक्रवार को शेयर बाजार में जारी तेजी के बीच, ऑटो पार्ट्स सप्लाई करने वाली कंपनी, पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Pavna Industries Limited) का स्टॉक आज 5 प्रतिशत उछला है। इस कंपनी का मार्केट कैप 286.32 करोड़ रुपये का है।

हालांकि खबर लिखे जानें तक स्टॉक दोपहर 12:42 बजे तक बीएसई पर 2.24% या 0.45 रुपये चढ़कर 20.52 रुपये पर कारोबार कर रहा था और एनएसई पर शेयर 1.85% या 0.37 रुपये चढ़कर 20.34 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बीएसई पर डेटा के मुताबिक दोपहर 12:21 बजे तक कंपनी के 8,136 इक्विटी शेयर में ट्रेड हुआ है।

हाल ही में कंपनी ने यूपी सरकार के साथ किया है बड़ा एमओयू साइन

हाल ही में कंपनी ने बताया था कि उसने उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) के साथ एक MoU साइन किया है। यह MoU के तहत पावना इंडस्ट्रीज अगले 3 से 5 साल में प्रस्तावित परियोजना में करीब ₹250 करोड़ का निवेश करेगी और लगभग 500 लोगों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

MoU के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार कंपनी को राज्य में परियोजना स्थापित करने में सहयोग देगी और जरूरी अनुमतियां, रजिस्ट्रेशन, स्वीकृतियां और क्लियरेंस दिलाने में सहायता करेगी।

इसके अलावा, राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले प्रोत्साहनों का लाभ उठाने में भी सरकार कंपनी की मदद करेगी।

पावना इंडस्ट्रीज के बारे में

पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शुरुआत 19 अप्रैल 1994 को हुई थी। यह कंपनी अलग-अलग तरह के वाहनों के लिए भरोसेमंद और बेहतरीन क्वालिटी के ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने का काम करती है।

कंपनी के ग्राहक देश की जानी-मानी OEMs (Original Equipment Manufacturers) हैं, जो पैसेंजर व्हीकल, टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, हेवी और लाइट कमर्शियल व्हीकल, और ऑफ-रोड व्हीकल जैसे सेगमेंट में काम करती हैं।

कंपनी के क्लाइंट की बात करें तो इनमें बजाज, कावासाकी, होंडा, टीवीएस, महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, रॉयल एनफील्ड, अशोक लीलैंड, महिंद्रा व्हील्स, आयशर मोटर्स, टॉर्क मोटर्स, रिवोल्ट, महिंद्रा इलेक्ट्रिक और कई दूसरी बड़ी कंपनियां शामिल हैं।