Angle One Share: स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म, एंजेल वन लिमिटेड (Angel One Ltd) के शेयर में आज 8% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। बीते दिन यानी 15 जनवरी को कंपनी ने अपने दिसंबर तिमाही (Q3) के वित्तीय नतीजों को पेश किया था। इसके साथ ही कंपनी ने डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट की भी घोषणा की थी जिसके बाद से आज शेयर में यह तेजी देखने को मिल रही है।

तिमाही नतीजों के बाद आज ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। चलिए एक-एक कर सभी डिटेल जानते हैं।

Angel One Q3FY26 Results

अक्टूबर-दिसंबर तिमाही (Q3FY26) में कंपनी का रिजल्ट काफी मजबूत रहा। Q3 में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा तिमाही आधार पर 26.9% बढ़कर ₹268.7 करोड़ पहुंच गया, जबकि कुल कंसोलिडेटेड ग्रॉस रेवेन्यू 11.1% की बढ़त के साथ ₹1,337.7 करोड़ रहा। इस दौरान कंपनी का EBDAT भी 24.8% बढ़कर ₹405 करोड़ हो गया और मार्जिन Q2 के 34.5% से बढ़कर Q3 में 39.4% पर पहुंच गया।

ग्राहकों के मोर्चे पर भी कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहा। कुल क्लाइंट बेस 4.8% बढ़कर 3.57 करोड़ हो गया, जबकि नई क्लाइंट जोड़ने की संख्या 1.75 मिलियन रही। भारत के डिमैट खातों में कंपनी की हिस्सेदारी बढ़कर 16.5% हो गई। वहीं वेल्थ मैनेजमेंट का AUM 33.7% की तेजी के साथ ₹82.2 अरब पहुंच गया और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का AUM भी 16.7% बढ़कर ₹4.7 अरब हो गया।

Angel One पर ब्रोकरेज का बुलिश व्यू

ब्रोकरेज जेएम फाइनेंशियल ने इस शेयर पर BUY कॉल दिया है और पहले व्यू में 'Strong' नजरिया रखा है। ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि इस तिमाही में कंपनी ने मजबूत नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा (PAT) ₹270 करोड़ रहा, जो तिमाही आधार पर 27% बढ़ा है, हालांकि सालाना आधार पर इसमें 5% की गिरावट रही। यह आंकड़ा अनुमान से थोड़ा कम जरूर रहा, लेकिन दिसंबर महीने के कमजोर बिजनेस अपडेट के बाद भी यह एक पॉजिटिव सरप्राइज माना जा रहा है। अक्टूबर में जहां रोजाना ऑर्डर की संख्या 67 लाख तक पहुंच गई थी, वहीं दिसंबर तक यह घटकर 59 लाख ऑर्डर प्रतिदिन रह गई।

तीसरी तिमाही में कुल ब्रोकिंग ऑर्डर 6% बढ़कर 38 करोड़ हो गए और प्रति ब्रोकिंग ऑर्डर से होने वाली कमाई भी 5% बढ़कर ₹16 पहुंच गई। कंपनी का EBDAT मार्जिन 39% रहा, जो उम्मीद से बेहतर है और इससे ब्रोकिंग रेवेन्यू को अच्छा सपोर्ट मिला। भले ही तिमाही के अंत में क्लाइंट फंडिंग बुक लगभग स्थिर दिखी हो, लेकिन औसत क्लाइंट फंडिंग बुक 11% बढ़ी, जिससे ब्याज से होने वाली आय मजबूत रही। कंपनी मैनेजमेंट कॉल के बाद अपने अनुमान अपडेट करेगी।

Angel One Dividend and Record Date

कंपनी ने हर शेयर पर 23 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इसके लिए कंपनी ने 21 जनवरी 2026 को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है। कंपनी ने बताया कि डिविडेंड की पेमेंट 13 फरवरी से पहले कर दी जाएगी।

Angel One Stock Split

कंपनी ने बताया कि वो 1:10 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट करेगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी। हालांकि कंपनी ने अभी तक इसके लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है।