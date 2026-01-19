ऑटो पार्ट्स बनाने वाली स्मॉल कैप कंपनी का बड़ा विस्तार, तमिलनाडु में नई फैक्ट्री के बारे में दिया ये अपडेट

बजाज, कावासाकी, होंडा, टीवीएस, महिंद्रा सहित अन्य बड़ी कंपनियों को ऑटो पार्ट्स सप्लाई करने वाली स्मॉल कैप कंपनी, पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Pavna Industries Limited) ने आज अपने निवेशकों को बाजार बंद होने के बाद बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद कंपनी का शेयर मंगलवार 20 जनवरी को निवेशकों के रडार पर रहेगा।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी ने आज तमिलनाडु के होसुर में अपनी नई अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए भूमि पूजन (ग्राउंडब्रेकिंग) समारोह आयोजित किया है। यह कंपनी के ग्रोथ की दिशा में एक अहम कदम है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, दक्षिण भारत में मौजूदगी मजबूत होगी और भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग की बदलती जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा।

फाइलिंग में मिली जानकारी के मुताबिक कई प्रमुख वाहन निर्माताओं के नजदीक स्थित यह होसुर प्लांट कंपनी की लंबी अवधि के ग्रोथ रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

कंपनी ने बताया कि इस यूनिट के पहले चरण में करीब ₹50 करोड़ का निवेश किया जाएगा और यहां से जरूरी ऑटो कंपोनेंट्स की सप्लाई की जाएगी। इस प्लांट में प्रोडक्शन वर्क 2026 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है।

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर स्वप्निल जैन ने कहा कि आज का यह समारोह पावना की निरंतर विकास और क्षेत्रीय विस्तार की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। होसुर में बनने वाली यह यूनिट ग्राहकों के और करीब रहने, कामकाज में बेहतर दक्षता लाने और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों को समय पर पूरा करने की कंपनी की रणनीति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस निवेश से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स मजबूत होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा।

Pavna Industries Share Price

कंपनी का शेयर आज एनएसई पर 5.04% या 1.03 रुपये गिरकर 19.40 रुपये पर बंद हुआ और बीएसई पर शेयर 2.68% या 0.55 रुपये गिरकर 19.94 रुपये पर बंद हुआ।

पावना इंडस्ट्रीज के बारे में

पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शुरुआत 19 अप्रैल 1994 को हुई थी। यह कंपनी अलग-अलग तरह के वाहनों के लिए भरोसेमंद और बेहतरीन क्वालिटी के ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने का काम करती है।

कंपनी के ग्राहक देश की जानी-मानी OEMs (Original Equipment Manufacturers) हैं, जो पैसेंजर व्हीकल, टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, हेवी और लाइट कमर्शियल व्हीकल, और ऑफ-रोड व्हीकल जैसे सेगमेंट में काम करती हैं।

कंपनी के क्लाइंट की बात करें तो इनमें बजाज, कावासाकी, होंडा, टीवीएस, महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, रॉयल एनफील्ड, अशोक लीलैंड, महिंद्रा व्हील्स, आयशर मोटर्स, टॉर्क मोटर्स, रिवोल्ट, महिंद्रा इलेक्ट्रिक और कई दूसरी बड़ी कंपनियां शामिल हैं।