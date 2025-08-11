scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारपहली बार टुकड़ों में बंटेगी ऑटो-पार्ट्स बनाने वाली कंपनी के शेयर, रिकॉर्ड डेट का हुआ एलान

पहली बार टुकड़ों में बंटेगी ऑटो-पार्ट्स बनाने वाली कंपनी के शेयर, रिकॉर्ड डेट का हुआ एलान

Pavna Industries ने पिछले महीने स्टॉक स्पिलिट का एलान किया था। अब कंपनी ने रिकॉर्ड डेट की जानकारी भी दे दी है। आर्टिकल में पूरी जानकारी जानते हैं।

Aug 11, 2025
स्मॉल-कैप ऑटो कंपनी (Small-Cap Auto Company) Pavna Industries लिमिटेड ने स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) की रिकॉर्ड डेट का एलान कर दिया है। कंपनी के मुताबिक, 1 सितंबर 2025 को यह रिकॉर्ड डेट होगी, जिसमें यह तय होगा कि किन शेयरधारकों को स्प्लिट का फायदा मिलेगा।

1:10 के रेशियो में होगा बंटवारा

कंपनी ने बताया कि एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू ₹10 है, उसे 10 छोटे शेयरों में बांटा जाएगा, जिनकी फेस वैल्यू ₹1 होगी। इस फैसले का मकसद शेयर को ज्यादा सस्ता और किफायती बनाना, रिटेल निवेशकों (Retail Investors) की भागीदारी बढ़ाना और मार्केट में शेयर की लिक्विडिटी (Liquidity) को बेहतर करना है।

Pavna Industries ने अपने विस्तार की योजना के तहत Jewar Airport, नोएडा के पास 4.96 एकड़ जमीन खरीदी है। इससे पहले जुलाई 2025 में कंपनी ने 4.64 एकड़ जमीन वहां खरीदी थी। अब कंपनी के पास इस इलाके में 9.6 एकड़ से ज्यादा जमीन हो गई है।

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर स्वप्निल जैन (Swapnil Jain) ने कहा कि यह जमीन खरीदारी हमारी ग्रोथ स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिससे हम प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकें, नई मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ला सकें और ऑटोमोबाइल सेक्टर के ग्राहकों को बेहतर सर्विस दे सकें।

Q1 के नतीजे कमजोर

Pavna Industries के जून 2025 तिमाही के नतीजे अच्छे नहीं रहे। कंपनी को ₹2.10 करोड़ का नेट लॉस हुआ, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ₹2.23 करोड़ का मुनाफा था। कंपनी का रेवेन्यू भी 23.39% गिरकर ₹60.40 करोड़ रह गया, जो जून 2024 में ₹78.84 करोड़ था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 11, 2025