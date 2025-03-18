Paisalo Digital Limited के शेयरों में मंगलवार को उछाल देखने को मिला। इसकी वजह रही कंपनी के प्रमोटर ग्रुप की तरफ से 5.40 लाख शेयरों की खरीद। इस खरीद के बाद प्रमोटर ग्रुप की कंपनी Equilibrated Venture Cflow की हिस्सेदारी बढ़कर 15.6007% हो गई।

प्रमोटर ग्रुप ने क्यों बढ़ाई हिस्सेदारी?

Equilibrated Venture Cflow, जो एक वेंचर कैपिटल फंड है और Paisalo Digital का प्रमोटर ग्रुप एंटिटी है। इसने 5.40 लाख शेयर खरीदे, जिससे इसका कुल निवेश 14,07,37,205 शेयरों तक पहुंच गया। पहले कंपनी के पास 14,01,97,205 शेयर (15.5409%) थे, जो अब बढ़कर 15.6007% हो गए हैं। प्रमोटर ग्रुप की ओर से हिस्सेदारी बढ़ाने का सीधा संकेत है कि कंपनी के भविष्य को लेकर उनमें भरोसा बना हुआ है।

Paisalo Digital: एक उभरता हुआ NBFC

Paisalo Digital Limited एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) है, जो छोटे बिजनेस और सेल्फ-एम्प्लॉयड उधारकर्ताओं (Self-Employed Borrowers) को लोन देने का काम करती है। यह कंपनी BSE SmallCap Index का हिस्सा भी है।

इसका बिजनेस मॉडल छोटे कर्जदारों को फाइनेंस करने पर केंद्रित है, जिससे माइक्रोफाइनेंस और SME सेक्टर में इसकी मजबूत पकड़ बनी हुई है।

शेयर प्राइस का हाल

मंगलवार को Paisalo Digital का शेयर ₹34.80 पर कारोबार कर रहा था। यह उछाल लगातार तीन दिनों की गिरावट के बाद देखने को मिला। हालांकि, शेयर अपने 5-दिन, 20-दिन, 50-दिन, 100-दिन और 200-दिन के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो निवेशकों के लिए सतर्क रहने का संकेत हो सकता है। कंपनी ने दिसंबर 2024 तिमाही में ₹62.43 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि कुल बिक्री ₹203.75 करोड़ रही।

कंपनी में कौन-कौन बड़े निवेशक हैं?

Paisalo Digital में कई बड़े निवेशकों ने निवेश किया है। LIC (Life Insurance Corporation of India) के पास कंपनी के 84,73,644 शेयर (1.4%) हैं। वहीं, SBI Life Insurance के पास 6,21,14,267 शेयर (9.9%) हैं।

पिछले कुछ वर्षों में कैसा रहा है शेयर का परफॉर्मेंस?

पिछले 1 साल में शेयर 48% गिर चुका है। वहीं, 2 साल में इसने 25 फीसदी का रिटर्न दिया है। 3 साल में इस शेयर ने 294% का शानदार रिटर्न दिया है। BSE डेटा के अनुसार Paisalo Digital Limited की मार्केट कैप ₹3,136.27 करोड़ है।