Seagull India के IPO मे निवेश का मौका, 1 August से कर सकते है आवेदन

Seagull India Limited, 2002 में स्थापित एक प्रमुख निर्माण कंपनी है, जो फ्लाईओवर, पुल, एलिवेटेड रोडवेज, सुरंग, राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, और रनवे के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है। कंपनी ने जुलाई 2024 तक 34 से अधिक सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

आईपीओ के बारे में प्रमुख बातें: सीगल इंडिया का आईपीओ 1 अगस्त 2024 (गुरुवार) को खुलेगा और 5 अगस्त 2024 (सोमवार) को बंद होगा।

-मूल्य बैंड

आईपीओ का मूल्य बैंड ₹380 से ₹401 प्रति शेयर निर्धारित किया गया है।

-लॉट साइज

इस आईपीओ का लॉट साइज 37 इक्विटी शेयर है।

-एंकर निवेशक

एंकर निवेशकों को 31 जुलाई 2024 (बुधवार) को आवंटन किया जाएगा।

-इश्यू विवरण

मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 1,41,74,840 इक्विटी शेयरों की पेशकश (OFS) की जाएगी और 684.3 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे।

आईपीओ का उद्देश्य शुद्ध आय का उपयोग सीगल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को निधि देने, सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों, उपकरण अधिग्रहण और कुछ ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए किया जाएगा।

-लिस्टिंग तिथि और आवंटन विवरण

शेयर आवंटन 6 अगस्त 2024 (मंगलवार) को होगा। रिफंड प्रक्रिया 7 अगस्त 2024 (बुधवार) को शुरू होगी और शेयरों का भुगतान उसी दिन डीमैट खातों में किया जाएगा। संभावित लिस्टिंग तिथि 8 अगस्त 2024 (गुरुवार) है।

-प्रमुख प्रबंधक और रजिस्ट्रार

इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, और जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड शामिल हैं। लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है।

-आरक्षण

* 15% शेयर एनआईआई, 50% शेयर क्यूआईबी, और 35% शेयर खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित हैं। कर्मचारियों को प्रति इक्विटी शेयर ₹38 की छूट मिलेगी।

* ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) वर्तमान जीएमपी +70 है, जिससे अनुमानित लिस्टिंग कीमत ₹471 प्रति शेयर है, जो आईपीओ मूल्य ₹401 से 17.46% अधिक है।

इन जानकारियों के आधार पर, सीगल इंडिया का आईपीओ एक महत्वपूर्ण निवेश अवसर है। निवेशकों को सावधानीपूर्वक और सूचित तरीके से अपने निवेश निर्णय लेने चाहिए।