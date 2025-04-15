scorecardresearch
Multibagger Share: AI कंपनी में बड़ी डील की तैयारी,फोकस में है ये स्टॉक

Stock In Focus: अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। फोकस स्टॉक में अब One Point One Solutions Limited भी शामिल है।

New Delhi,UPDATED: Apr 15, 2025 15:50 IST

अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। फोकस स्टॉक में अब One Point One Solutions Limited भी शामिल है। हाल ही में कंपनी ने बड़ी डील की जानकारी दी है। इस जानकारी के बाद स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। सुबह कंपनी ने शेयर 59.45 रुपये प्रति शेयर पर खुले थे। इसके बाद कंपनी के शेयर 4.58 फीसदी की बढ़त के साथ 61.40 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए हैं।

जल्द होगी बड़ी डील 

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि वह जल्द ही एक इंटेलिजेंट ऑटोमेशन-आधारित एंटरप्राइज में हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। खास बात यह है कि यह भारत का पहला डीप-टेक AI पावर्ड ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म है। इस डील से कंपनी की टेक्नोलॉजी और सर्विस कैपेबिलिटी में जबरदस्त मजबूती आएगी।

कंपनी ने यह भी साफ किया है कि यह टेकओवर अभी शुरुआती स्तर पर है और यह कानूनी व फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस पर डिपेंड करेगा। कंपनी इस टेकओवर से जुड़ी सभी जानकारी आगे अपडेट करती रहेगी।

शेयर में हलचल तय

मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि AI सेक्टर में बढ़ती दिलचस्पी और ऑटोमेशन की बढ़ती डिमांड को देखते हुए यह डील One Point One Solutions के शेयर के लिए एक बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकती है। बाजार में ऐसी खबरें शेयर की कीमतों पर पॉजिटिव असर डालती हैं, क्योंकि निवेशक भविष्य की संभावनाओं को भांपकर खरीदारी शुरू कर देते हैं।

शेयर की परफॉर्मेंस (One Point One Solutions Limited Share Performance)

स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक महीने में शेयर ने 28 फीसदी का रिटर्न दिया है। हालांकि, 6 महीने में शेयर ने 7 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। सालभर में स्टॉक ने 17 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 2,716.51 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Apr 15, 2025