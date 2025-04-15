Multibagger Share: AI कंपनी में बड़ी डील की तैयारी,फोकस में है ये स्टॉक

अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। फोकस स्टॉक में अब One Point One Solutions Limited भी शामिल है। हाल ही में कंपनी ने बड़ी डील की जानकारी दी है। इस जानकारी के बाद स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। सुबह कंपनी ने शेयर 59.45 रुपये प्रति शेयर पर खुले थे। इसके बाद कंपनी के शेयर 4.58 फीसदी की बढ़त के साथ 61.40 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए हैं।

advertisement

जल्द होगी बड़ी डील

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि वह जल्द ही एक इंटेलिजेंट ऑटोमेशन-आधारित एंटरप्राइज में हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। खास बात यह है कि यह भारत का पहला डीप-टेक AI पावर्ड ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म है। इस डील से कंपनी की टेक्नोलॉजी और सर्विस कैपेबिलिटी में जबरदस्त मजबूती आएगी।

कंपनी ने यह भी साफ किया है कि यह टेकओवर अभी शुरुआती स्तर पर है और यह कानूनी व फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस पर डिपेंड करेगा। कंपनी इस टेकओवर से जुड़ी सभी जानकारी आगे अपडेट करती रहेगी।

शेयर में हलचल तय

मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि AI सेक्टर में बढ़ती दिलचस्पी और ऑटोमेशन की बढ़ती डिमांड को देखते हुए यह डील One Point One Solutions के शेयर के लिए एक बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकती है। बाजार में ऐसी खबरें शेयर की कीमतों पर पॉजिटिव असर डालती हैं, क्योंकि निवेशक भविष्य की संभावनाओं को भांपकर खरीदारी शुरू कर देते हैं।

शेयर की परफॉर्मेंस (One Point One Solutions Limited Share Performance)

स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक महीने में शेयर ने 28 फीसदी का रिटर्न दिया है। हालांकि, 6 महीने में शेयर ने 7 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। सालभर में स्टॉक ने 17 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 2,716.51 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) दिया है।