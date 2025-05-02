scorecardresearch
One Mobikwik Share Price: सब्सिडियरी कंपनी को RBI से मिली मंजूरी तो दौड़ा फिनटेक स्टॉक - DETAILS

बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 9:56 बजे तक कंपनी के 1,36,294 इक्विटी शेयर में ट्रेड हुआ है। आज शेयर 262.05 रुपये पर खुला था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 2, 2025 10:39 IST

One Mobikwik Share Price: फिनटेक कंपनी One Mobikwik के शेयर में आज 1.5% से अधिक की तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल बीते 30 अप्रैल को कंपनी ने एक बड़ी जानकारी दी थी जिसके बाद से स्टॉक में आज यह रैली आई है। 

One Mobikwik Share Price

कंपनी का शेयर आज सुबह 10:22 बजे तक एनएसई पर 1.72% या 4.35 रुपये की तेजी के साथ 256.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.60% या 4.05 रुपये चढ़कर 256.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

क्यों आई आज स्टॉक में तेजी?

30 अप्रैल को One Mobikwik ने बताया कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी Zaak ePayment Services Private Limited (Zaakpay) को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर (PA/PG) के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से मंजूरी मिल गई है। इस खबर के बाद स्टॉक में आज तेजी देखने को मिल रही है। 

Zaakpay (ज़ाकपे) एक B2B पेमेंट कंपनी है जो ऑनलाइन बिजनेस को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, पे लेटर, ईएमआई इत्यादि जैसे पेमेंट मोडों से आसानी से पेमेंट स्वीकार करने में मदद करता है। 

इस साल की शुरुआत में, Mobikwik ने ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर पेमेंट चेकआउट पर किफ़ायती (क्रेडिट और डेबिट कार्ड EMI) की पेशकश शुरू की। हाल ही में, ज़ाकपे ने अपने एंटरप्राइज़ व्यापारियों के लिए क्विक डेली निपटान शुरू किया ताकि उन्हें तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिल सके।

MobiKwik का यूजर्स बेस 172 मिलियन से भी अधिक है और कंपनी के पास 4.5 मिलियन मर्चेंट का नेटवर्क है। 

One Mobikwik Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 हफ्ते में 8 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 17 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 38 प्रतिशत से अधिक टूटा है। साल 2025 में यानी YTD आधार पर स्टॉक 57 प्रतिशत से अधिक गिरा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
