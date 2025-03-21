Ola Electric Share Price: इस खबर के बाद टॉप गियर में पहुंचा भाविश अग्रवाल की कंपनी का शेयर, जानिए क्या हुआ?

Ola Electric Share Price: ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड (Ola Electric Mobility Ltd) के शेयरों में शुक्रवार के कारोबार में 7% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 11:02 बजे तक शेयर बीएसई पर 7.14% चढ़कर ट्रेड कर रहा था।

स्टॉक में आज यह तेजी कंपनी द्वारा एक स्पष्टीकरण देने के बाद देखने को मिल रही है। दरअसल इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) कंपनी ने फरवरी 2025 की सेल्स को लेकर मीडिया में चल रहे गलत खबरों के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ईवी 2 व्हीलर की सेल्स मजबूत बनी हुई है।

इस महीने की शुरुआत में, ब्रोकरेज Nomura ने बताया था कि VAHAN के आंकड़ों के अनुसार, ओला इलेक्ट्रिक ने फरवरी में 8,600 यूनिट बेचीं जो जनवरी 2025 में 25% से 11.4% तक अपनी बाजार हिस्सेदारी में गिरावट को दर्शाता है। हालांकि, ओला इलेक्ट्रिक ने फरवरी में 25,000 यूनिट बेचने की जानकारी दी है जिसमें 28% बाजार हिस्सेदारी थी।

भाविश अग्रवाल की अगुवाई वाली कंपनी ने कहा कि फरवरी में वाहनों का अस्थायी बैकलॉग व्हीकल रजिस्ट्रेशन को संभालने वाले वेंडर के साथ चल रही चर्चाओं के कारण हुआ था।

ओला इलेक्ट्रिक ने बताया कि उसे भारतीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और चार राज्यों के प्राधिकारियों से इन्क्वायरी मिली है, जिसपर कंपनी तेजी से काम कर रही है।

बीएसई और एनएसई में दाखिल एक बयान में ओला इलेक्ट्रिक ने बताया कि बैकलॉग को तेजी से सुलझाया जा रहा है, पिछले तीन महीनों में अब डेली रजिस्ट्रेशन एवरेज डेली सेल से 50 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है।

कंपनी ने बताया कि फरवरी के बैकलॉग का 40 प्रतिशत हल हो गया है और बाकी को मार्च 2025 के अंत तक सुलझा लिया जाएगा।

Ola Electric Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 11:02 बजे तक बीएसई पर 7.14% या 3.69 रुपये चढ़कर 55.35 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 6.98% या 3.61 रुपये चढ़कर 55.32 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Ola Electric Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 11 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। हालांकि पिछले 2 हफ्ते में स्टॉक सपाट रहा है। पिछले 1 महीने में 7 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 39 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 48 प्रतिशत से अधिक टूटा है।