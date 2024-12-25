OLA Electric ने 4000 नए स्टोर खोले: EV सेक्टर में ऐतिहासिक कदम।

ओला इलेक्ट्रिक (OLA Electric) ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेक्टर में एक बड़ा MILESTONE हासिल किया है। कंपनी ने आज देशभर में 4000 स्टोर्स खोलने की घोषणा की। इससे पहले ओला के पास केवल 800 स्टोर्स थे, लेकिन अब नए 3200 स्टोर्स के साथ कंपनी ने इतिहास रच दिया है। ओला के फाउंडर और CEO Bhavish Aggarwal ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और इसके महत्व को साझा किया।

OLA Electric का शानदार कदम

OLA Electric ने अब देशभर में कुल 4000 टचप्वाइंट्स खोल दिए हैं। ये नए टचप्वाइंट्स विभिन्न शहरों में खोले गए हैं, और ओला के ग्राहक इन टचप्वाइंट्स पर जाकर कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इससे ओला की पहुंच और भी बढ़ गई है, जो ग्राहकों के लिए एक बड़ा लाभ साबित होगा।

Ola S1 Pro Sona: सोने से सजा स्कूटर

भविष अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए ओला S1 Pro Sona का अनावरण किया। यह विशेष मॉडल 24K गोल्ड से प्लेटेड होगा। इसके ग्रैब हैंडल से लेकर व्हील रिम्स, फुट पेग्स और साइड स्टैंड तक सभी पार्ट्स असली सोने से बने होंगे। इस गोल्ड वाले OLA S1 Pro को जीतने का मौका ग्राहकों को 25 दिसंबर को ओला स्टोर पर मिल सकता है।

OLA S1 Pro Sona जीतने का तरीका

अगर आप इस शानदार गोल्ड-प्लेटेड OLA S1 Pro को जीतना चाहते हैं, तो आपको ओला के सोना कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना होगा। इसके लिए आपको निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:

ओला सोना कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें।

Snoop, स्पॉट और ओला स्कूटर का फोटो या वीडियो शूट करें।

नजदीकी ओला स्टोर पर जाकर सेल्फी लें और सोशल मीडिया पर शेयर करें।

25 दिसंबर को ओला स्टोर पर जाएं, फॉर्म भरें और डिजिटल कार्ड स्क्रैच करें।

OLA Electric ने EV सेक्टर में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। 4000 नए स्टोर्स से कंपनी ने अपनी पहुंच को और भी बड़ा किया है, जिससे ग्राहकों को बेहतरीन सेवा मिलेगी। साथ ही, OLA S1 Pro Sona जैसे शानदार ऑफर्स ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं।

