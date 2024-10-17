scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारHyundai IPO में फिर भी आवेदन करने के 3 मजबूत कारण

Hyundai IPO में फिर भी आवेदन करने के 3 मजबूत कारण

हुंडई मोटर्स इंडिया का आईपीओ 15 अक्टूबर को बोली के लिए खुलने के बाद से ही चर्चा का विषय रहा है। चर्चा के बावजूद, 27,856 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखने वाले आईपीओ को वह जबरदस्त प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसकी कई लोगों ने उम्मीद की थी । हालांकि आज ये फुली सब्सक्राइब हो गया। हुंडई का आईपीओ भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 17, 2024 14:57 IST

हुंडई मोटर्स इंडिया का आईपीओ 15 अक्टूबर को बोली के लिए खुलने के बाद से ही चर्चा का विषय रहा है। चर्चा के बावजूद, 27,856 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखने वाले आईपीओ को वह जबरदस्त प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसकी कई लोगों ने उम्मीद की थी । हालांकि आज ये फुली सब्सक्राइब हो गया। हुंडई का आईपीओ भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है।

advertisement

लेकिन लोगों को रूझान इस आईपीओ में कम रहा है। वजह थी ग्रे मार्केट में बज़ का कम होना।  कई लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) को लेकर चिंतित हैं, जिसमें गिरावट देखी गई है, जिससे संभावित निवेशक हिचकिचा रहे हैं। 17 अक्टूबर, 2024 को सुबह 10:53 बजे तक हुंडई मोटर के IPO के लिए नवीनतम ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 14 रुपये है। 1,960 रुपये के प्राइस बैंड के साथ, मौजूदा GMP को ध्यान में रखते हुए, अनुमानित लिस्टिंग मूल्य 1,974 रुपये आता है। 

हालाँकि, अभी भी कई कारण हैं जिनके कारण विशेषज्ञ मानते हैं कि निवेशकों को इस आईपीओ में निवेश करने पर विचार करना चाहिए।

भारतीय बाजार में हुंडई की मजबूत स्थिति

हुंडई मोटर्स इंडिया (HMI) भारत के यात्री वाहन (PV) बाजार में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी FY24 में 15% की महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी है। उच्च-विकास वाले यूटिलिटी वाहन (UV) सेगमेंट में, हुंडई की घरेलू बिक्री में 63% हिस्सेदारी है, जो उद्योग के औसत 60% और मारुति सुजुकी के 36% से आगे है। इस तेजी से बढ़ते सेगमेंट में हुंडई की मजबूत उपस्थिति भविष्य में विकास की मजबूत संभावना को दर्शाती है।

इसके अलावा, हुंडई के भारत भर में 1,350 से ज़्यादा बिक्री आउटलेट हैं, जो मारुति सुज़ुकी के 3,250 आउटलेट से कम है, लेकिन यह संकेत देता है कि आगे विस्तार की गुंजाइश है। हुंडई भी लगातार नए-नए उत्पाद पेश कर रही है, जिसमें आगामी क्रेटा ईवी और तीन अन्य इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) शामिल हैं।

वैश्विक स्तर पर, हुंडई के पास ईवी और हाइब्रिड मॉडल की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिनमें से कई को अंततः भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है। वर्तमान में, हुंडई भारत में 13 मॉडल पेश करती है, जबकि दुनिया भर में 40 से अधिक मॉडल हैं, जो घरेलू बाजार में उत्पाद विस्तार की गुंजाइश को दर्शाता है।

कंपनी का केपेक्स 

नुवामा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हुंडई में निवेश करने पर विचार करने का एक और कारण कंपनी की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना है। हुंडई ने जनरल मोटर्स के तालेगांव प्लांट का अधिग्रहण किया है, जो वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही तक अपनी उत्पादन क्षमता में 0.17 मिलियन यूनिट और वित्त वर्ष 28 तक अतिरिक्त 0.08 मिलियन यूनिट जोड़ेगा। इस विस्तार से हुंडई की कुल उत्पादन क्षमता 0.82 मिलियन यूनिट से बढ़कर 1.07 मिलियन यूनिट हो जाएगी, जिससे घरेलू विकास और निर्यात दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

advertisement

निर्यात वर्तमान में हुंडई के राजस्व का 24% हिस्सा है, जिसमें मध्य पूर्व और यूरोप (12%), लैटिन अमेरिका (7%), और अफ्रीका/बाकी दुनिया (5%) शामिल हैं। बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता के साथ, हुंडई इन निर्यात बाजारों में और अधिक लाभ उठा सकती है और अपनी विकास कहानी जारी रख सकती है।

हाई ROIC

हुंडई का निवेशित पूंजी पर प्रतिफल (आरओआईसी) प्रभावशाली है, जो वित्त वर्ष 24 में 177% रहा, जबकि मारुति सुजुकी का 71% रहा। यह उच्च आरओआईसी मुख्य रूप से हुंडई द्वारा अपने विनिर्माण संयंत्रों के कुशल उपयोग के कारण है, जो तीन शिफ्टों में संचालित होते हैं। इसके परिणामस्वरूप शुद्ध परिसंपत्ति कारोबार अनुपात 10 गुना है, जो मारुति सुजुकी के 8 गुना से अधिक है।

हुंडई ने स्थानीयकरण प्रयासों के माध्यम से लाभप्रदता में सुधार करने की भी योजना बनाई है। वर्तमान में, आयात कंपनी की बिक्री की लागत (COGS) का लगभग 20% है, लेकिन हुंडई पावरट्रेन घटकों, स्वचालित ट्रांसमिशन, उन्नत ड्राइवर-सहायता प्रणाली (ADAS) भागों और EV बैटरी सहित प्रमुख भागों के उत्पादन को स्थानीयकृत करके इसे कम करने पर काम कर रही है। इन कदमों से हुंडई की लाभप्रदता बढ़ने और भारतीय बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।

advertisement

विशेषज्ञ की राय

ब्रोकरेज फर्म हुंडई के आईपीओ पर मिलीजुली राय दे रहे हैं। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड की रिपोर्ट में घरेलू पीवी बाजार में हुंडई की मजबूत स्थिति और इसकी विकास क्षमता, खासकर यूवी सेगमेंट और आगामी ईवी लॉन्च पर प्रकाश डाला गया है। कंपनी के क्षमता विस्तार और स्थानीयकरण प्रयासों को दीर्घकालिक विकास के लिए सकारात्मक संकेतक के रूप में देखा जा रहा है।

चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग ने आईपीओ को 'सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म' रेटिंग दी है, जिसमें प्रीमियमाइजेशन और बाजार विस्तार पर हुंडई के फोकस को धैर्यवान निवेशकों के लिए इस पेशकश पर विचार करने के कारणों के रूप में बताया गया है। उन्होंने हुंडई के लगातार विकास और नियमित लाभांश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भी ध्यान दिया है, जो इसे स्थिर दीर्घकालिक रिटर्न की तलाश करने वालों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बनाता है।

आईसीआईसीआई डायरेक्ट और जेफरीज ने भी हुंडई की दीर्घकालिक संभावनाओं के बारे में आशा व्यक्त की है। वे हुंडई की मजबूत वित्तीय स्थिति, बाजार में इसकी बढ़ती उपस्थिति और भविष्य की विकास योजनाओं का हवाला देते हैं, जिसके कारण यह शेयर उन लोगों के लिए एक अच्छा निवेश हो सकता है जो इसे लंबे समय तक अपने पास रखना चाहते हैं।

advertisement

(डिक्लेमर: इस लेख में विशेषज्ञों और ब्रोकरेज द्वारा व्यक्त किए गए विचार, राय, सिफारिशें और सुझाव उनके अपने हैं और इंडिया टुडे समूह के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। किसी भी वास्तविक निवेश या ट्रेडिंग निर्णय लेने से पहले योग्य ब्रोकर या वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना उचित है।)

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 17, 2024