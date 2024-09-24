scorecardresearch
इस ट्रिगर से NTPC शेयर में आ सकती है तेजी

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 24, 2024 12:38 IST

एनटीपीसी लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने हाल ही में बाजार रेग्युलेटर सेबी के पास 10,000 करोड़ रुपये के आईपीओ लिए मसौदा पत्र दाखिल किया है। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी ब्रोकरेज नोट में कहा है कि पिछले दो सालों में एनटीपीसी की री रेटिंग काफी हद तक अक्षय ऊर्जा (आरई) बिजनेस के कारण हुई है और अब इसका आईपीओ आ रहा है तो स्वभाविक तौर पर स्थितियां बदल सकती हैं। 

रिन्यूवबल एनर्जी कारोबार का वैल्युएशन

घरेलू ब्रोकरेज ने रिन्यूवबल एनर्जी कारोबार का वैल्युएशन 88,000 करोड़ रुपये किया है, लेकिन उनका मानना है कि एनटीपीसी के लिए बढ़त का अनुमान काफी हद तक लगाया जा सकता है। उनका मानना है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की लिस्टिंग के बाद होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट का अनुमान लगाना कठिन है और निवेशक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश के लिए एनटीपीसी की तुलना में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में निवेश करना पसंद कर सकते हैं।

मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट

मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि आखिर में हम थर्मल पर आशावादी हैं, एनजीईएल को छोड़कर एनटीपीसी, वित्त वर्ष 27 ई पीबी 1.6 गुना पर कारोबार कर रहा है, जिसे हम उचित (और सस्ता नहीं) मानते हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि एनटीपीसी का वित्त वर्ष 27 ई डिविडेंड यील्ड 2.6 प्रतिशत है जो पावर ग्रिड के 3.5 प्रतिशत की तुलना में खराब है, जबकि लक्ष्य 450 रुपये है, जो मौजूदा कीमत से 10 प्रतिशत ऊपर है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज

इस सप्ताह की शुरुआत में, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एनटीपीसी पर अपनी 'Buy' रेटिंग को 495 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ बनाए रखा। इसने कहा कि देश में बिजली की मांग में मजबूत वृद्धि देखी जा रही है और उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में आधार और पीक बिजली की मांग में 6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। चूंकि बिजली की मांग प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, इसलिए भंडारण समाधान आर्थिक रूप से व्यवहार्य होने से पहले, भारत को मध्यम अवधि की मांग को पूरा करने के लिए अधिक ताप क्षमता जोड़ने की आवश्यकता हो सकती है।

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की  ऑपरेशनल क्षमता 3.2 गीगावाट है, अनुबंधित निर्माणाधीन रिन्यूबल एनर्जी (आरई) क्षमता 12 गीगावाट है तथा भविष्य में विकास के लिए 11 गीगावाट की पाइपलाइन है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
