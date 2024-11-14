NTPC Green IPO: GMP में तेजी से सुधार, क्या कहते हैं ब्रोकरेज?

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का 10,000 करोड़ रुपये का आईपीओ मंगलवार, 19 नवंबर को बोली के लिए शुरू होने वाला है। कंपनी अपने शेयर 102-108 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेच रही है। इस इश्यू के लिए तीन दिवसीय बोली शुक्रवार, 22 नवंबर को बंद होगी।

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का मूल्यांकन पोस्ट इश्यू कैपिटल पर FY24 EV/Ebitda के 53.4 गुना पर किया गया है। एसबीआई सिक्योरिटीज ने कहा कि यह अपनी परिचालन क्षमता को सितंबर 2024 तक 3.3 GW से FY25E/FY26E/FY27E तक क्रमशः 6/11/19 GW तक बढ़ाएगा।

एसबीआई सिक्योरिटीज ने निवेशकों को दीर्घावधि के लिए निवेश करने की सलाह देते हुए कहा कि कंपनी के पास मध्यम अवधि में तेजी से वृद्धि की संभावना है। इसके राजस्व, एबिटा और पीएटी के वित्त वर्ष 24-27 के दौरान 79 प्रतिशत, 117.2 प्रतिशत और 123.8 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़कर क्रमशः 11,250 करोड़ रुपये, 9,563 करोड़ रुपये और 1,980 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

एनपीटीसी ग्रीन एनर्जी को ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) 3 रुपये प्रति शेयर मिल रहा था, जिससे निवेशकों के लिए लिस्टिंग में करीब 3 फीसदी की उछाल का संकेत मिलता है। हालांकि, इश्यू के लिए प्राइस बैंड घोषित होने से पहले अनौपचारिक बाजार में इसका प्रीमियम 25 रुपये था।

बिजनेस टुडे टीवी से बातचीत में, वेंचुरा सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख विनीत बोलिनकर ने कहा कि वे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को लेकर बेहद पाजिटिव हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी की विकास योजनाओं को देखते हुए उन्हें कंपनी में भारी मूल्य अनलॉकिंग क्षमता दिखाई देती है, जो अगले 5-7 वर्षों में अपनी क्षमता को 20 गुना बढ़ाने की योजना बना रही है।

अप्रैल 2022 में निगमित, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एनटीपीसी ग्रीन एक अक्षय ऊर्जा कंपनी है जो जैविक और अजैविक मार्गों के माध्यम से परियोजनाओं को शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करती है। 31 अगस्त, 2024 तक कंपनी के पास छह राज्यों में सौर परियोजनाओं से 3,071 मेगावाट और पवन परियोजनाओं से 100 मेगावाट की परिचालन क्षमता थी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

