इस सरकारी Green Energy Stock का बिहार सरकार के साथ बड़ा समझौता, सोमवार को दिखेगा असर

NTPC लिमिटेड की ग्रीन एनर्जी कंपनी NTPC Green Energy Ltd (NGEL) ने जानकारी दी है कि उसने राज्य में रेन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के उद्योग विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह समझौता "बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024" वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान 20 दिसंबर 2024 को पटना में औपचारिक रूप से किया गया।

समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान बिहार सरकार के उद्योग निदेशक आलोक रंजन घोष और NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अतिरिक्त महाप्रबंधक (बिजनेस डेवलपमेंट) बिमल गोपालचारी ने बिहार के उद्योग मंत्री नितीश मिश्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया।

इस साझेदारी का उद्देश्य बिहार में ग्राउंड-माउंटेड और फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी पहलों का विकास करना है।

NTPC ग्रीन एनर्जी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा है कि MoU में बिहार में रेन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण निवेशों का ढांचा तैयार किया गया है, जिसमें ग्राउंड-माउंटेड और फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी पहलों आदि शामिल हैं।

राज्य सरकार परियोजना के सुचारू तरीके से बढ़ाने को सुनिश्चित करने के लिए अनुमति, रजिस्ट्रेशन, मंजूरी और क्लीयरेंस प्रदान करने में सहायता करेगी।

NTPC ग्रीन एनर्जी, सितंबर 2024 तक ऑपरेटिंग क्षमता और मार्च 2024 तक पावर जेनरेशन के मामले में रेन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है (जल ऊर्जा को छोड़कर)।

कंपनी का रेन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो सोलर और विंड एनर्जी एसेट्स को शामिल करता है, जिनका विभिन्न स्थानों पर 6 से अधिक राज्यों में प्रसार है, जो स्थान-विशिष्ट उत्पादन भिन्नताओं के जोखिम को कम करने में मदद करता है।

NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयर BSE पर ₹132.05 पर बंद हुए, जो ₹2.75 या 2.04% की गिरावट के साथ था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।